Massimiliano Varrese dopo l'aggressione di Josh Rossetti: "Osservo con distacco, grazie per la solidarietà" Massimiliano Varrese, finalista del Grande Fratello, ha commentato con equilibrio e maturità l'aggressione ricevuta da parte di Josh Rossetti al termine della finale del Grande Fratello.

A cura di Stefania Rocco

Massimiliano Varrese torna sui social e commenta con maturità ed equilibrio l’aggressione subita da parte di Josh Rossetti al termine della finale del Grande Fratello. Uscito dalla Casa solo da qualche ora, l’uomo si era ritrovato suo malgrado protagonista di un inaspettato attacco da parte del fratello di Greta Rossetti che aveva preso a calci e pugni la sua auto, intimandogli di scendere del veicolo. Una provocazione alla quale l’attore aveva deciso di non cedere, allontanandosi dal luogo dell’aggressione prima che le cose potessero degenerare. Qualche ora fa, Varrese è però tornato sui social per ringraziare quanti lo hanno sostenuto, testimoniandogli la propria solidarietà di fronte a un episodio inqualificabile.

Le prime parole di Massimiliano Varrese dopo il GF

Con una Instagram story, Massimiliano è tornato sui social per ringraziare quanti gli hanno manifestato il proprio sostegno. “C’est finì”, ha scritto l’attore, “Primo vero giorno di normalità oggi. Nel silenzio di questi giorni osservo con discrezione e grande distacco. Grazie di cuore a chi ha saputo vedere, a chi sta iniziando a capire, alla marea di abbracci ricevuti oggi per le vie di Roma con forza e solidarietà. Confido e credo, la verità ne vale”.

Solidarietà a Massimiliano Varrese dopo l’aggressione di Josh Rossetti

Sono centinaia i messaggi di solidarietà ricevuti da Massimiliano Varrese dopo quanto accaduto una volta terminata la finale del GF. Decine coloro che hanno consigliato all’attore di denunciare Josh Rossetti, come ha già fatto il giornalista Gabriele Parpiglia, minacciato in diretta radiofonica dallo stesso uomo che aveva inseguito l’attore fino alla sua auto, intimandogli di scendere e prendendo a calci e pugni il veicolo a bordo del quale Massimiliano si era rifugiato. L'attore non ha ancora chiarito se darà o meno un seguito alla questione sotto il profilo legale.