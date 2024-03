Gabriele Parpiglia ha querelato Josh Rossetti: “Non ho nessuna paura” Il giornalista ha annunciato di aver querelato non solo una ma quattro persone per le minacce e gli insulti in diretta contro di lui da parte di Josh Rossetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriele Parpiglia ha lasciato intendere di aver denunciato Josh Rossetti dopo l'aggressione telefonica di quest'ultimo a Turchesando, il programma che il giornalista conduce con Turchese Baracchi. Un giorno dopo la rissa sfiorata con Massimiliano Varrese, ma soprattutto poche ore dopo le scuse sui social, Josh Rossetti si è reso protagonista di un'altra pagina vergognosa insultando e minacciando il giornalista Gabriele Parpiglia in diretta: "Ti taglio la testa, uomo di m****, Parpiglia di sto ca**o, io sono abituato a spaccare i crani". Gabriele Parpiglia, poche ore fa su Twitter, ha annunciato: "Ho fatto quattro denunce e voglio chiudere l'argomento qui. Ho denunciato non solo il soggetto in questione, ma anche tre persone. Non bisogna avere paura e stare zitti, non bisogna farsi drammi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto".

Le parole di Gabriele Parpiglia

Su Twitter, Gabriele Parpiglia annuncia di aver dato seguito a quello che è accaduto in diretta in tramissione, depositando non una ma quattro denunce. Pur senza nominare mai Josh Rossetti, pare chiaro che il riferimento sia alla questione vergognosa accaduta:

Ho fatto quattro denunce e voglio chiudere l'argomento qui. Ho denunciato non solo il soggetto in questione, ma anche tre persone. Non bisogna avere paura e stare zitti, non bisogna farsi drammi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto. Certe cose non si possono prevedere e io, dopo tanti anni, dopo aver fatto un determinato percorso riesco a mantenere la calma, sono contento di averlo fatto, non mi fa avere paura di dire che bisogna dover denunciare sempre e comunque e chiunque. Delinquenti acclarati o stalker.

E ancora: "Quello che è successo è gravissimo, al di fuori dai giochini social, dai ban ai profili, qui siamo solo sul penale e chiudo l'argomento oggi. Non parlerò con nessuno di questa storia e non cambio idea sul fatto che dovete denunciare sempre e comunque".