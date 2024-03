Josh Rossetti: “Massimiliano Varrese mi ha provocato. Lo spintone a Monia? Volevo allontanarla” Dopo la finale del Grande Fratello, tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese ci sarebbe stato uno scontro. Motivo del litigio, un gesto di Varrese nei confronti di Monia La Ferrera, ex compagna dell’attore, ora fidanzata con Rossetti. A spiegare quanto accaduto è stato lo stesso Rossetti in un video Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

169 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la finale del Grande Fratello, sono due i temi caldi della giornata: la vittoria di Perla Vatiero e lo scontro tra Josh Rossetti (fratello della concorrente Greta) e Massimiliano Varrese. In queste ore su X stanno circolando diversi video in cui Josh si scaglia in maniera violenta sulla macchina di Massimiliano, a trattenere la sua furia alcune persone tra cui Monia La Ferrera. È stata proprio lei la causa dello scontro tra i due, almeno stando a quanto raccontato dallo stesso Josh Rossetti in un video Instagram.

La madre di Greta e Josh, invece, contattata in prima mattinata aveva dichiarato a Fanpage.it di non sapere nulla sulla vicenda, rivelando di esserne venuta a conoscenza tramite i video sui social.

Il racconto di Josh Rossetti: "Varrese se l'è cercata"

Josh Rossetti ha spiegato l'accaduto in un video Instagram: "In merito all’accaduto di ieri sera post finale io e Monia eravamo seduti tranquilli nel van tutto ad un tratto Varrese si avvicina da noi istigando me e Monia applaudendo e facendo i suoi sorrisetti. Ha iniziato a provocarmi. Io ho aspettato un attimo, il tempo che lui si avvicinasse alla macchina. C’era una distanza di quattro metri di distanza. Mi sono avvicinato e ho chiesto a lui cortesemente puoi scendere dalla macchina e parlare con me da uomo a uomo? Lui mentre era dentro all’auto mi rideva in faccia e ha iniziato a dirmi: “No, io non scendo”. Io volevo solo parlare da uomo. Poi la situazione mi è sfuggita di mano. La violenza non va usata. Ammetto di non aver contato fino a 10. Mi scuso con tutti quanti. La cosa fondamentale è che non c’era nessuna bambina in macchina perché io non mi permetterei mai davanti a sua figlia di fare una cosa del genere. Detto questo, mi scuso per come ho reagito davanti a tutta Italia. Per quanto riguarda lo spintone a Monia, io volevo soltanto allontanare la mia donna da una probabile rissa perché ero circondato da cinque buttafuori che volevano placare la situazione. Dentro di me non sapevo cosa stava per succedere, volevo allontanarla. Se qualcuno viene a provocarmi non è colpa mia, perché se l’è cercata".

Cosa è successo tra Rossetti e Varrese dopo la finale del GF

Calci e pugni contro una macchina nera. Una rabbia incontenibile che non viene trattenuta neanche davanti alla sua ragazza. Così appare Josh Rossetti nei video che stanno facendo il giro dei social network. In quei filmati il fratello di Greta Rossetti si mostra visibilmente agitato, intento a sfogare la sua rabbia contro l'auto di Massimiliano Varrese. Teatro dello scontro è stato l'ingresso degli studi del Grande Fratello, poco dopo la finale. In molti tentavano di allontanare Josh dalla vettura, cercando di dissuaderlo dal desiderio di confrontarsi con Massimiliano. In un frame si vede Rossetti spintonare la sua fidanzata Monia La Ferrera, ex compagna di Varrese ed ex concorrente del reality.

Stefano Miele sulle motivazioni dello scontro: "Massimiliano ha applaudito dicendo ‘brava, brava'"

"Non ne sono niente, mi sono appena arrivati i video" spiega la madre di Josh Rossetti a Fanpage.it. A saperne di più, invece, sembrerebbe essere Stefano Miele. L'ex concorrente del Grande Fratello ha provato a fare il punto sulla vicenda tra Rossetti e Varrese. "Hai capito che è successo? – Dice Miele in una diretta Instagram – Massimiliano ha applaudito dicendo ‘brava, brava' (rivolgendosi a Monia La Ferrera, ndr) e Josh si è incazz*ato. Però, posso dire? Non c'è giustificazione per avere comportamenti violenti". In un altro frame della diretta di Stefano, è proprio Monia a confermare l'applauso di Massimiliano. Un gesto ironico per "commentare" la relazione tra lei e Rossetti che avrebbe fatto innervosire Josh.