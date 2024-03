Monia La Ferrera dopo la rissa tra Josh Rossetti e Varrese: “Ho sbagliato, non si giustifica la violenza” Monia La Ferrera, in un post pubblicato su Instagram, torna sui suoi passi e ammette: “Ho commesso un errore”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha evidenziato che la violenza non va mai giustificata e chiude: “Riparto da me e dalle mie figlie”. La relazione con Josh Rossetti è già al capolinea? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Monia La Ferrera, con un post pubblicato su Instagram, ha preso le distanze dagli episodi spiacevoli che hanno visto protagonista Josh Rossetti, fratello di Greta con il quale ha iniziato di recente una relazione. Ricordiamo che nelle scorse ore, Josh Rossetti si è scagliato contro l'auto di Massimiliano Varrese con calci e pugni. Monia aveva commentato l'accaduto dicendo che Massimiliano l'aveva "provocata in modo decisamente spiacevole con parole e applausi di scherno" e dunque Josh era intervenuto in sua difesa. Nel video, Josh dava anche una forte spinta alla fidanzata, a suo dire "per allontanarla dalla rissa". Le parole di Monia sono state criticate perché suonavano come una giustificazione alla reazione aggressiva dell'uomo. Così, l'ex gieffina è tornata sui suoi passi.

Monia La Ferrera non giustifica il comportamento di Josh Rossetti

Se nelle scorse ore, Monia La Ferrera aveva attribuito la reazione di Josh Rossetti a una presunta provocazione da parte di Massimiliano Varrese, in un nuovo post ha chiesto scusa e ha condannato la violenza in ogni sua forma. In un post pubblicato su Instagram ha scritto:

Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso sinceramente per non essere stata l'esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne. Tuttavia, essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro.

Monia La Ferrera condanna ogni forma di violenza

Monia La Ferrera ha continuato nel suo sfogo. Ha chiesto scusa a coloro la cui sensibilità è stata colpita da quelle scene spiacevoli: "Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente". E ha concluso:

Avete ragione: Nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia. Forse nemmeno io ero consapevole di quanto questa avventura nel Grande Fratello mi avrebbe esposta al mondo dei social e alla vita delle persone. Sto imparando e so che dagli errori si cresce più forti. Grazie per il vostro sostegno e la vostra comprensione, grazie perché, anche le critiche che mi avete rivolto, sono sempre state costruttive e mai distruttive ed io in questo senso ho voluto coglierle, per ricostruire, ripartendo da me e dalle mie figlie. Con affetto Monia.

Monia La Ferrera, dunque, conclude dicendo di volere ripartire da lei e della sue figlie. È già giunta al capolinea la relazione con Josh Rossetti?