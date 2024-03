Monia La Ferrera: “Provocata fuori dallo studio del GF. Josh Rossetti e Parpiglia? Mi dissocio” Monia La Ferrera ha rotto il silenzio su quanto accaduto tra il fidanzato Josh Carter Rossetti e Massimiliano Varrese dopo la finale del Grande Fratello: “Sono stata provocata in modo spiacevole con applausi di scherno”. E sulle parole del fratello di Greta nei confronti di Parpiglia ha aggiunto: “Mi dissocio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Monia La Ferrera ha rotto il silenzio su quanto accaduto dopo la finale del Grande Fratello. Fuori dagli studi del reality, nella notte di lunedì 25 marzo, il suo fidanzato Josh Carter Rossetti, fratello della concorrente Greta, ha preso a calci e pugni l'auto su cui viaggiava Massimiliano Varrese. Il motivo è stato un gesto dell'attore nei confronti della donna, sua ex compagna, che ha fatto infuriare Josh. "Sono stata provocata", ha spiegato La Ferrera sui suoi social, dopo qualche giorno di silenzio.

Le parole di Monia La Ferrera

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Monia ha parlato per la prima volta di quanto accaduto nella notte dopo la finale del Grande Fratello. In alcuni video sui social, si è visto il suo fidanzato Josh reagire in modo violento, prendendo a pugni il finestrino dell'auto su cui si trovava Varrese. Il diretto interessato si era rifiutato di chiedere scusa, dicendo di essere stato provocato, rifiutando una versione che conferma anche la donna:

Lunedì notte, dopo la puntata, siamo rimasti tutti nello studio per oltre un'ora. Nonostante la possibilità di confrontarsi, in quel frangente non è accaduto nulla. All'uscita dallo studio, quando eravamo circondati dai fan e dai fotografi, sono stata provocata in modo decisamente spiacevole con parole e applausi di scherno.

Lo scontro, quindi, è nato perché Massimiliano Varrese, venuto a sapere della relazione tra la sua ex Monia e Josh, le si è avvicinato dicendole ‘brava, brava' e applaudendola in segno di derisione. Lo stesso Rossetti poi, qualche ora dopo, ha perso di nuovo il controllo, insultando il giornalista Gabriele Parpiglia in diretta nel programma Turchesando. A tal proposito, La Ferrera ha chiarito:

Mi dissocio dalle frasi e dai toni estremamente gravi rivolti a Parpiglia, tengo però a precisare che non sono coinvolta nei fatti. Vi prego quindi di rispettare questa situazione estremamente delicata per me e per la mia famiglia.

Cosa è successo tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese

Dopo la finale del GF, come si vede in alcuni video che circolano su X, Josh Rossetti ha perso la calma e, fuori dagli studi del reality, ha iniziato a tirare pugni all'auto su cui si trovava Varrese, mentre un gruppo di persone cercava di calmarlo. Tra queste anche la stessa Monia, che il ragazzo avrebbe spintonato.

In una diretta. l'ex concorrente Stefano Miele aveva spiegato i motivi della sfiorata rissa: "In pratica Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato". Una versione simile è stata data anche da Rossetti che, in un video su Instagram, aveva spiegato di essere stato provocato dall'attore e, a Fanpage.it aveva raccontato di non volergli chiedere scusa in alcun modo.