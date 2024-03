Il fratello di Greta Rossetti minaccia Gabriele Parpiglia, il video: “Spacco i crani, ti taglio la testa” A poche ore dalla rissa sfiorata con Massimiliano Varrese, Josh Rossetti torna a dare un pessimo spettacolo. Il fratello di Greta Rossetti ha insultato e minacciato il giornalista Gabriele Parpiglia in diretta radio: “Sono cresciuto in mezzo alla strada, ti taglio la testa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

A poche ore dalla rissa sfiorata con Massimiliano Varrese verificatasi al termine della diretta della finale del Grande Fratello, Josh Rossetti torna a dare un pessimo spettacolo. Il fratello di Greta Rossetti ha insultato e minacciato il giornalista Gabriele Parpiglia in diretta radio. Intervenuto durante la trasmissione radiofonica Turchesando a poche ore dall’intervista rilasciata a Fanpage.it, Josh ha aggredito verbalmente il giornalista, minacciando addirittura di “tagliargli la testa”. Il video che mostra quanto accaduto è diventato immediatamente virale, scatenando non poche perplessità.

L’aggressione di Josh Rossetti a Gabriele Parpiglia

Gravissime le minacce che Rossetti ha rivolto a Parpiglia. “Io ti compro, te e la tua trasmissione. Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino”, ha cominciato l’uomo, “Fammi la querela che ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Fammi la querela”. Quindi la situazione è degenerata: “Io sono cresciuto in mezzo alla strada. Se ti devo cavare gli occhi, cavo gli occhi. Non me ne frega un ca**o. Ma chi ca**o è Gabriele Parpiglia? Non ti preoccupare che Milano è piccola. Gabriele, non fare il fenomeno perché quanto è vero Dio…Togli questo uomo di mer***, togli questo mezzo uomo sennò non faccio l’intervista”. In un crescendo di violenza verbale senza più controllo, Rossetti ha proseguito: “Lui è un uomo di mer**. Parpiglia di ‘sto ca***, tu non hai offeso? Io ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Tu sei abituato con chi fa televisione? Io sono abituato a spaccare i crani. Mio padre ha fatto 15 anni di galera. Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere i cogl***. Questo figlio di put***na”. L’intervento si è concluso solo quando, dall’altro lato della linea, la voce di una donna ha fermato lo sproloquio di Rossetti, ponendo fine a un episodio gravissimo.

Gabriele Parpiglia: “Situazione vergognosa e senza precedenti”

Una volta terminata la diretta radiofonica, Parpiglia ha fatto sapere via Twitter che denuncerà Rossetti dopo quanto accaduto: “Sono uscito ora. Si continua domani a Milano per questioni di domicilio. Non amo i processi sui social e non li farò adesso, dinanzi a una situazione vergognosa e senza precedenti. Ma so perfettamente che con ogni mezzo questa violenza sarà punita e con ogni mezzo legale non mi fermerò mai. MAI! Non aggiungo altro per ora. Grazie per i messaggi di affetto. E grazie all’EMDR che mi ha permesso di rimanere freddo dinanzi a questo schifo. La mia risposta sarà durissima”.

