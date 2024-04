Alba Parietti vittima di un incidente con il suo cane: “Ora deve operarsi, sono tremendamente triste”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alba Parietti ha condiviso con i fan la giornata difficile vissuta. La conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana, ieri sera ha mostrato su Instagram il suo cagnolino con due gambe infortunate, poi ha raccontato: "Il mio Venghi ed io abbiamo avuto una giornata difficile. Un incidente. Adesso avrà bisogno di tante cure, di essere operato".

Il racconto di Alba Parietti sull'incidente con il cane

Alba Parietti senza rivelare dettagli, ha raccontato di essere stata vittima di un incidente con il suo cagnolino Venghi. "Abbiamo avuto una giornata difficile, un incidente" e ora il suo migliore amico a quattro zampe deve essere operato. "Per alcuni sono solo cani. Per me è un bambino , un figlio che ho accolto in casa quasi 15 anni fa. Stasera lui è ricoverato, in attesa di essere operato. Ha diverse fratture e io sono tremendamente triste, perché vorrei solo averlo a casa con me" ha continuato il volto televisivo prima di parlare del suo amore per il cane:

Venghi è un mito, è un cane simpaticissimo, è il mio compagno di vita da 15 anni , subito dopo la morte di mia mamma, ha riempito la voragine di malinconia con la sua dolcezza e presenza. Non so se si prega per i cani, ma per favore dedicategli un pensiero positivo.

Vedere il suo cane soffrire le provoca profonda sofferenza: "Venghi è un pezzo del mio cuore e della mia vita e pensarlo sofferente mi distrugge. Torna presto a casa, senza di te è vuota" ha aggiunto prima di ringraziare il figlio Francesco Oppini e la fidanzata Francesca che al momento del bisogno, sono intervenuti per soccorrerli.

Un particolare grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, a chi nonostante tutto si è dispiaciuto, perché nessun animale è cattivo anche se aggredisce, o per natura o per paura. E a Francesco e Francesca che ci hanno soccorso e curati entrambi.