Giusy Buscemi: “Prima di Miss Italia ho dovuto eliminare la cadenza. Sono anche imprenditrice agricola”

Giusy Buscemi, 31 anni, ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria a Miss Italia 2012. Da quel momento, ha recitato in Don Matteo, nel Giovane Montalbano, nel Paradiso delle Signore, ha indossato i panni di psicologa in Doc 2, di ispettrice in Un passo dal cielo e di vicequestore nella serie Vanina. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato della sua fede, degli esordi e del rapporto con la sua famiglia.

"Io e la mia famiglia a Messa ogni domenica"

Giusy Buscemi e il marito, il regista Jan Michelini, hanno tre figli e tutti hanno come secondo nome "Maria". Le motivazioni della scelta sono duplici: "Anche mio marito ha questo nome all'anagrafe, speriamo sempre nella protezione della Madonna". Per Buscemi la fede è fondamentale: "Siamo cristiani praticanti. A Messa ogni domenica". Sulla conquista del titolo di Miss Italia, ha raccontato che a proporle di partecipare fu un'amica di famiglia: "Fioretta Mari, grande attrice poi insegnante di ‘Amici' per Maria De Filippi mi disse: ‘Tu a Miss Italia non vincerai mai, ma qualcuno ti noterà'". Condizione imprescindibile per la partecipazione fu l'eliminazione della sua cadenza, Buscemi ha spiegato di aver seguito per una volta a settimana, per dieci volte, lezioni a Catania: "Quattro ore all'andata e quattro al ritorno. Per un corso che cominciava alle 8 del mattino e finiva alle 10 di sera. Partivamo prima dell’alba e tornavamo alle 2 di notte. L’indomani mattina io a scuola e mio padre a lavoro".

"Da gennaio sono ‘Imprenditrice agricola professionale'"

L'anno scorso Giusy Buscemi si è laureata in Lettere e filosofia con una tesi sui dialetti e sull'importanza di una lingua come il siciliano: "È stata una fatica immane tra famiglia e set, ma dovevo chiudere un cerchio". Buscemi ha rivelato che il primo incontro con Jan Maria è avvenuto a una cena di beneficenza: "Nulla per un anno e mezzo. Poi lo ritrovo sul set di Don Matteo per un piccolissimo ruolo, la figlia di Frassica. Una sorpresa per entrambi". L'attrice è molto legata alla sua terra e ha confessato che nella sua "seconda vita" si vede come imprenditrice agricola, da gennaio ha infatti il patentino come "imprenditrice agricola professionale". Anche suo marito ama la Sicilia: "Sa di mio nonno soprannominato con i nomignoli di un tempo “Nino ‘u seminzeri”. Quello che semina. Adesso piantiamo avocado e ulivi".