La vita privata di Giusy Buscemi: il marito Jan Michelini e i tre figli Caterina, Pietro ed Elia L'ex Miss Italia e attrice Giusy Buscemi è sposata dal 2017 con il regista Jan Michelini. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Caterina Maria, Piero Maria ed Elia Maria.

Giusy Buscemi, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2012, ha una carriera nel mondo del cinema e della televisione, dimostrando di avere talento come attrice. Nel 2014 incontra il regista Jan Michelini, i due si sono sposati nel 2017. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Caterina Maria nel 2018, Piero Maria nel 2019 ed Elia Maria, nato nel 2022

Chi è Jan Michelini, regista e marito di Giusy Buscemi

Jan Michelini, classe 1979 e figlio del giornalista ed esponente della democrazia cristiana Alberto Michelini, inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema a vent'anni. Inizialmente diventa aiuto regista al fianco di nomi italiani e internazionali come Pupi Avati, Ron Howard e Raffaele Mertes. Il salto alla regia arriva con serie tv di successo, tra queste: I Medici, Doc – Nelle tue mani, A un passo dal cielo e Diavoli. Sul profilo Instagram di Michelini, il regista compare al fianco di Alessandro Borghi o Luca Argentero.

La storia d’amore e il matrimonio

Giusy Buscemi e Jan Michelini si sono conosciuti nel 2014. Buscemi ha spiegato che quello tra di loro non è stato un colpo di fulmine: "Eravamo concentrati su noi stessi e ognuno di noi aveva pregiudizi sull'altro". Con il tempo, però, si sono accorti di condividere gli stessi progetti di vita, consolidando il loro legame. "Mi sono sposata a 24 anni perché a un certo punto ho sentito dentro di me la chiamata del matrimonio. Ho sempre desiderato un marito e dei figli – rivelava Giusy Buscemi a Vanity Fair – È stata una scelta del tutto consapevole, fatta con grande gioia e pace".

La nascita dei tre figli: Caterina, Pietro ed Elia

Jan Michelini e Giusy Buscemi hanno avuto tre figli. Caterina Maria, nata l'11 febbraio del 2018, Pietro Maria nato il 5 ottobre del 2019 ed Elia Maria nato il 31 luglio 2022. Su settimanale Intimità, l'attrice ha spiegato i motivi della scelta di dare a tutti e tre i bambini il nome "Maria". "Il nostro desiderio era di affidare i nostri figli alla Madonna, come segno di Benedizione – rivela Buscemi – La Fede è un valore per me, ma è un valore anche per mio marito, che guarda caso si chiama Jan Maria. La Vergine per noi è come un faro che ci guida sempre. I figli li consideriamo un suo dono".