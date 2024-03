La vita privata di Ennio Morricone: la moglie Maria Travia e i figli Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni Maria Travia è stata l’unico grande amore di Ennio Morricone: i due si sono conosciuti nel 1950 e sposati sei anni dopo. Nel 2020, anno della morte del compositore, avrebbero festeggiato 64 anni di matrimonio. Hanno avuto quattro figli: Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Maria Travia è stata l'unico grande amore del compositore Ennio Morricone, morto nel luglio 2020 all'età di 92 anni. I due si sono conosciuti nel 1950 e sposati sei anni dopo, passando quasi tutta la vita insieme. Hanno avuto quattro figli: Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni. Di loro, solo Giovanni e Andrea hanno seguito le orme del padre: il primo è produttore cinematografico, mentre il secondo compositore.

L’incontro con Maria Travia e il corteggiamento dopo l’incidente

Ennio Morricone ha conosciuto Mara Travia nel 1950. Nata in Sicilia, la donna si è trasferita a Roma a soli tre anni: i due si conobbero tramite la sorella del noto compositore, Adriana. Poco dopo il primo incontro, Travia ebbe un incidente che la costrinse a rimanere immobile e ingessata, dal collo alla vita, per lungo tempo. Tempo nel quale Morricone le rimase sempre accanto, la corteggiò e riuscì a conquistarla, come raccontò in un'intervista al Corriere della Sera: "Soffriva moltissimo. Io le sono rimasto vicino. E così, giorno per giorno, goccia dopo goccia, l’ho fatta innamorare. Perché nell’amore come nell’arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l’intuizione soprannaturale".

Il matrimonio e la lunga storia d’amore

Ennio Morricone e Maria Travia si sposarono il 13 ottobre 1956, sei anni dopo il loro primo incontro. Un amore che con il passare degli anni divenne sempre più solido, tanto che nel 2020 avrebbero festeggiato 64 anni di matrimonio e 70 dal primo incontro. "Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l'intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata", ha detto il noto compositore riguardo al segreto sulla durata del suo matrimonio. In occasione del loro 60esimo anniversario di matrimonio arrivarono a Los Angeles per il weekend degli Oscar– che Morricone vinse per composizione originale- e la loro apparizione fece il giro del mondo.

Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni: i figli di Ennio Morricone

Ennio Morricone e Maria Travia hanno avuto quattro figli: Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni, che hanno rispettivamente 67, 63, 59 e 58 anni. Di loro, solo Andrea e Giovanni hanno seguito le orme del padre, dedicandosi al mondo della musica e del cinema. In particolare, Andrea è a sua volta compositore e direttore d'orchestra, mentre Giovanni è un produttore cinematografico. Tutta la famiglia è stata accanto a Morricone fino al momento della sua morte, senza mai lasciarlo solo.

Marco e Giovanni Morricone

L’ultimo saluto di Morricone alla moglie: “A Lei il più doloroso addio”

Morricone è morto nella notte tra il 5 e 6 luglio 2020. Ha lasciato scritto il suo necrologio, il cui contenuto è poi stato rivelato dal figlio Giovanni e mostrato ai giornalisti dal rappresentante della famiglia. Nel lungo messaggio, l'ultimo saluto alla moglie Maria Travia, compagna di vita: "Per ultima Maria (ma non ultima). A Lei rinnovo l'amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio".