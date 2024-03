Carla Signoris sul marito Maurizio Crozza: “Sposati da 32 anni, che c**o. Ridiamo e litighiamo come tutti” Carla Signoris, su Oggi.it, racconta la vita in famiglia con il marito Maurizio Crozza e i figli Giovanni e Pietro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Carla Signoris, in un'intervista rilasciata a Oggi.it, si è raccontata parlando anche della sua vita privata. L'attrice è sposata con Maurizio Crozza da più di trent'anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Giovanni, che oltre a essere un attore si sta per laureare in Filosofia e Pietro, che è interessato alla regia, ma è anche laureato in Fisica e sta studiando per conseguire la laurea magistrale in Astrofisica.

Carla Signoris è sposata con Maurizio Crozza da quasi 32 anni

Carla Signoris ha parlato brevemente della vita coniugale con il comico Maurizio Crozza. Ha spiegato che, come in tutte le famiglie, si alternano momenti felici a qualche lite: "Ridiamo molto. Siamo gente allegra. E tutti battutisti. Poi, litighiamo come tutti". Quando le è stato chiesto se lei e il marito siano soliti scambiarsi consigli professionali, l'attrice ha dichiarato che non hanno questa abitudine. Per il momento, inoltre, esclude anche la possibilità di tornare a lavorare insieme come accaduto in passato:

Lavoriamo già insieme in casa e per ora basta. Lui percorre la sua strada molto bene. Poi, in futuro non si sa. Una battuta sui quasi 32 anni di matrimonio? Che c… Scusi, che fortuna!.

Carla Signoris e Maurizio Crozza hanno due figli: Giovanni e Pietro

Carla Signoris, nel corso dell'intervista rilasciata a Oggi.it, ha anche parlato di come abbia sempre spronato i figli Giovanni e Pietro a impegnarsi in ciò che fanno: "Forse ho inculcato loro un bel senso del dovere. Vorrei che riuscissero ad affrontare le avversità il più possibile con leggerezza perché nel mondo dello spettacolo ci si trova a fronteggiare anche momenti d’attesa che possono pesare". Nell'intervista rilasciata nelle scorse settimane a Fanpage.it, l'attrice aveva anche dichiarato di consigliare ai figli di lavorare in gruppo: "Lo dico sempre ai miei figli, mettetevi in gruppo, perché lì viene incanalata tutta l'energia per uno stesso progetto e lo si porta avanti".