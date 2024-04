video suggerito

Keanu Reeves ha rivelato di essere sposato con Winona Ryder da più di 30 anni “a sua insaputa” Keanu Reeves e Winona Ryder sono sposati da più di trent’anni. Almeno, così dice lui: “È stato un prete romeno durante le riprese di Dracula”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

167 CONDIVISIONI condividi chiudi

Keanu Reeves e Winona Ryder sono sposati da più di trent’anni. Almeno, così dicono loro e in particolare Keanu Reeves. La storia è emersa durante le interviste promozionali del film “Destination Wedding”, nel 2018, che li riunisce in un film 26 anni dopo il Dracula di Bram Stoker firmato da Francis Ford Coppola. Ed è lì, durante il ‘finto’ matrimonio che si sarebbe in realtà verificato una sorta di rito ‘rumeno’ che li ha uniti come marito e moglie ‘legittimi’. Storia strana, vero? Vediamo come e perché Keanu Reeves e Winona Ryder hanno rilasciato questa dichiarazione alquanto bizzarra.

Il racconto

Come è noto, nel Dracula di Coppola, i due condividono una relazione nei panni di Johnatan Harker e Mina Murray e alla fine si sposano nel film. Ma ecco il fatto: la cerimonia stessa è stata effettivamente officiata da un vero sacerdote. Nel 2018, proprio Winona Ryder rivelò: "In realtà ci siamo sposati in Dracula. No, giuro su Dio che penso che siamo sposati nella vita reale. In quella scena, Francis Ford Coppola ha usato un vero prete rumeno. Abbiamo girato il piano sequenza e lui ha fatto tutto. Quindi, penso che siamo sposati. Oppure no?”

I Reeder: il nome pronto per la crush

Realizzando che Ryder aveva ragione, Keanu ha risposto improvvisamente: "Oh mio Dio, siamo sposati." Tagliate al giorno d'oggi e a una recente intervista di Esquire, il 59enne ha aggiunto che sia la sua co-protagonista che il suo regista hanno confermato che si trattava di un vero prete e che credono di essere tecnicamente sposati e da più di trent’anni. “Suppongo di sì, siamo sposati agli occhi di Dio”, ha scherzato Keanu Reeves. Scherzi a parte, i due sono ancora oggi ottimi amici e come ‘coppia’ nella finzione hanno sempre dimostrato di funzionare bene. Chissà se nel privato, qualche volta, uno dei due ci ha fatto un pensierino. Sarebbe una coppia che farebbe frotte di fandome. Il nome è pronto: i Reeder.