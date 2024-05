Fabio Fazio e l’arrivo di Amadeus al Nove: “Un programma insieme? Ci siamo sentiti, l’entusiasmo c’è”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Fabio Fazio ha tracciato un bilancio della strepitosa edizione di Che tempo che fa, targata Nove, che si è appena conclusa. Inoltre, ha parlato dell'imminente arrivo di Amadeus e dell'ipotesi di una collaborazione tra loro. Nelle dichiarazioni rilasciate a Giusy Cascio per Tv, Sorrisi e Canzoni, anche dolci parole per la moglie Gioia e per i figli Michele e Caterina che oggi hanno 19 e 15 anni:

Gioia è un pilastro nella mia vita. Se i miei figli seguiranno le mie orme? Michele è al primo anno di università, Caterina al secondo di liceo. Quando ero ragazzo io, lavorare in televisione per un giovane era come conquistare la luna. Oggi non è più così. Io quello che auguro ai miei figli è di capire qual è il loro sogno e di riuscire a seguire la loro passione, come è successo a me.

Il successo di Che tempo che fa

Fabio Fazio ha parlato con grande entusiasmo del successo del programma Che tempo che fa. Non era scontato che gli spettatori lo seguissero sul Nove, ma così è stato. Il conduttore ha spiegato che un tale riscontro è stata "una bellissima sorpresa". Quindi ha espresso il suo apprezzamento per l'azienda dove Che tempo che fa ha trovato casa: "Questa rete, giovane e in crescita, ha dimostrato di essere contemporanea. Si respirano entusiasmo, vitalità e una sana leggerezza: ne siamo piacevolmente ‘contagiati'". Dopo avere ribadito che la risposta del pubblico è andata oltre le più rosee aspettative, ha aggiunto: "Siamo stati per 26 puntate ogni domenica sul podio dei tre programmi più visti". Nella prossima edizione verrà concesso più spazio a Edoardo Prati "giovanissimo influencer culturale che ci fa appassionare di letteratura greca e latina".

L'arrivo di Amadeus al Nove

Lo scorso aprile è stato ufficializzato l'arrivo di Amadeus al Nove. Quando è stato chiesto a Fabio Fazio se stia preparando delle sorprese con Amadeus, il conduttore di Che tempo che fa ha dichiarato: "Ci siamo sentiti, ma bisogna rispettare e onorare il suo contratto in corso con la Rai. Siamo solo all'inizio: io ho altri tre anni davanti, lui quattro. L'entusiasmo c'è". Tuttavia, una cosa è certa, se dovessero fare qualcosa insieme non trarranno ispirazione da vecchi progetti: "Bisogna assolutamente fare cose nuove". Le idee non mancano: "A volte penso di scrivere una sitcom, altre un nuovo show musicale. Succede quando ci si avvicina all'anzianità e ci si fa prendere dalla frenesia. Poi arriva il mal di schiena a ricordarti che devi rallentare".