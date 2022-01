Tommaso Zorzi: “Se fossi stato al GF Vip con Soleil Sorge, mi avrebbero espulso” Tommaso Zorzi non condivide il comportamento di Soleil Sorge al GF Vip: in una diretta Instagram ha ammesso che qualora si fosse trovato nella Casa di Cinecittà con lei, lo avrebbero espulso.

A cura di Gaia Martino

Soleil Sorge è una delle protagoniste dell'edizione in corso del Grande Fratello Vip. Nei primi mesi è stata la preferita dal pubblico e continua ad esserlo per Sonia Bruganelli: l'opinionista ha dato l'immunità all'italo americana nell'ultima puntata andata in onda, ma risulta meno favorita ultimamente dai telespettatori da casa, dopo essere stata superata da Nathaly Caldonazzo al televoto. La Sorge ha litigato con quasi tutti i suoi inquilini ed i suoi modi spesso fanno storcere il naso a molti. Tra questi anche Tommaso Zorzi che non apprezza affatto l'atteggiamento della gieffina. L'influencer, immedesimandosi in un concorrente attuale, ha ammesso in una diretta Instagram con Roberta Termali che se si fosse trovato in Casa con Soleil probabilmente sarebbe stato squalificato.

Il commento di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è stato ospite ieri sera di Roberta Termali, la mamma di Andrea Zenga che ha intervistato l'influencer nella sua rubrica Instagram, A Casa mia. L'ex concorrente del GF Vip, vincitore della quinta edizione, ha fatto una confessione su Soleil Sorge spiegando che il percorso nel reality è condizionato anche dagli inquilini che diventano tuoi compagni d'avventura. Se avesse condiviso la Casa con l'italo americana probabilmente sarebbe andata a finire molto male:

La cosa che mi preoccupava nel mio GF era quella di trovarmi di fronte una Soleil. La diplomazia non mi appartiene, non ce l'avrei fatta. Oltre a come sei fatto, dipende anche da chi ti trovi in Casa. Io ho conosciuto Soleil e non credevo fosse così. Se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché gliele avrei dette tutte.

Soleil Sorge già in passato si era scagliata contro Tommaso Zorzi

Ma la tensione tra i due non risulta recente. Nel corso del GF Vip 5 una lite tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello, concorrenti di quella edizione, fece infuriare Soleil Sorge. La Mello nel corso di una diretta su Canale 5 ammise di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò salvo poi fare marcia indietro: intervenne Zorzi nella questione accusandola di aver inventato il sentimento con lo scopo di far avanzare il gioco. Le parole forti di Tommaso fecero scendere subito in campo Soleil, intervenuta in difesa della sua amica. Con un tweet attaccò l'influencer milanese accusandolo di fare violenza psicologica su Dayane.