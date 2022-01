Soleil Sorge al GF Vip: “Ho dei dubbi su Alex, ci sono cose che non posso dire” Soleil Sorge nella Casa del GF Vip ha confessato a Davide di nutrire dei dubbi sul comportamento di Alex Belli: poi rivela di essere a conoscenza di cose che non può rivelare.

A cura di Gaia Martino

È ancora aperta la vicenda che coinvolge Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L'ultima puntata del GF Vip andata in onda ha visto un nuovo ed atteso confronto tra le due attuali inquiline della Casa terminato con un crollo della nuova arrivata. Intanto nelle ultime ore la Duran ha lasciato il marito dopo aver visto un aereo passare sulla Casa, dedicato a Soleil, scelta che ha scatenato una forte reazione in Alex: "Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni da un aereo, da un tweet, è un’informazione parziale. La invito a riflettere se davvero è questo quello che vuole". Quanto sta accadendo ha acceso diversi dubbi nell'italo americana, confessati nel pomeriggio a Davide Silvestri.

I dubbi di Soleil Sorge

Soleil Sorge nella casa del GF Vip ha confidato a Davide Silvestri di nutrire dei dubbi sui comportamenti dell'ex inquilino, Alex Belli. "Ci sono tasselli irrisolti" spiega e aggiunge:

Sono un po' stanca di queste cose, se vogliono continuare a fare i teatrini che continuassero loro. Io voglio mettere un punto a tutto questo. Sono un po' arrivata, ci sono cose che non mi tornano, dico ‘allora forse…'.

L'italo americana ha dubbi riguardo l'entrata di Delia Duran nella Casa e si rifiuta di credere alla sua versione riportata nella Casa: crede che sotto si nasconda qualcos'altro da quanto raccontato.

Il segreto nascosto

C'è un segreto che Soleil Sorge custodisce che non vuole rivelare per non rompere l'amicizia con Alex Belli. L'influencer durante la chiacchierata con Davide in cucina ha confessato di sapere qualcosa sul rapporto tra Alex e Delia che non può dichiarare. "Se dico determinate cose…" ha detto al suo inquilino non terminando la frase. "Ah ti metteresti contro di lui, contro l'amicizia" ha replicato Davide. "Si" è stata la risposta immediata della Sorge. "Allora non voglio saperlo", ha concluso l'attore.