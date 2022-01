Soleil Sorge immune, Katia Ricciarelli non ci sta: “Le opinioniste continuano a salvarla” Al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha dato l’immunità a Soleil Sorge. Katia Ricciarelli non è sembrata contenta di questa scelta.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 17 gennaio, ha visto andare in scena alcuni scossoni nell'amicizia tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Uno dei motivi che ha portato Soleil ad allontanarsi dalla cantante e dall'ex Miss Italia, è stata la loro vicinanza a Delia Duran. Prima della puntata, Ricciarelli ha tentato più volte di capire perché Sorge non le parlasse, ma non ha ricevuto una spiegazione. L'immunità assegnata da Sonia Bruganelli a Soleil, non è stata accolta con entusiasmo da Katia.

Sonia Bruganelli dà l'immunità a Soleil Sorge

Sonia Bruganelli ha dato l'immunità a Soleil Sorge, perché ha notato che negli ultimi giorni ha vissuto diversi momenti di sconforto. Poi, ha puntato il dito contro Manila Nazzaro che non le è stata vicino:

"Ho visto lo stato d'animo totalmente giù di Soleil. Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Manila che, per rimanere nel mezzo, ha preso le distanze. Quindi do l'immunità a Soleil. Però torna a essere com'eri. Vai tranquilla, dimentica tutto quello che c'è intorno. Fai il tuo percorso tranquilla".

La reazione di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli ha rischiato di finire al televoto, perché non ha goduto dell'immunità. Mentre chiacchierava con Valeria Marini, Manila Nazzaro e Davide Silvestri ha commentato riguardo a Soleil: "Continua a essere salvata dalle opinioniste. Ogni volta così, ogni volta". Manila si è detta d'accordo con lei: "Doveva essere salvata Katia visto che è il suo compleanno. E poi con una motivazione che non esiste". Più tardi, Manila si è sfogata con Sophie Codegoni, ribadendo di non avere apprezzato l'osservazione fatta da Sonia Bruganelli: "Ma che ne sanno loro dell'amicizia che c'è tra me e Soleil. Il problema sai qual è? Che lei è la prima a non difenderla" e ha accusato Soleil di avere tentato di metterla contro Katia. Non resta che attendere le prossime puntate, per scoprire come si evolverà quest'amicizia.