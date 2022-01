Lulù contro Soleil Sorge al GF Vip: “Non rompere il caz**, urli per farci paura” Lulù Hailé Selassié ha avuto un acceso scontro con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Il motivo del contendere, un tartufo misteriosamente sparito.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scontro nella casa del Grande Fratello Vip. È ormai evidente che molti dei concorrenti iniziano ad avvertire una certa stanchezza, così ogni minimo pretesto è sufficiente a scatenare una lite. Ad avere un accesso battibecco sono state Lulù Hailé Selassié e Soleil Sorge. Il motivo del contendere, un semplice tartufo.

Lulù e Soleil, lo scontro per il tartufo scomparso

"Il tartufo è sparito, qualcuno se l'è intascato. Barù hai visto il tartufo? Il tartufo che ci è arrivato è sparito. Per principio, questa roba non va bene. Se avessi nascosto io qualcosa, sai che succedeva qua?": si è allarmata Lulù Hailé Selassié. Così, ha scatenato la reazione di Soleil Sorge, che l'ha accusata di essere la prima a nascondere il cibo:

"Per principio Lulù? Tu sei la prima che si nasconde le cose in camera, ma di cosa stiamo parlando? La torta, la frutta, vi mettete di tutto lì dentro. Sono veramente stanca, nessuno ha dei principi validi su queste cose".

Lulù Hailé Selassié furiosa

Davanti a quelle accuse, Lulù è andata su tutte le furie e ha rimarcato come Soleil Sorge si sia intromessa in una conversazione che non la riguardava: "Ma perché devi agitarti? Stai serena. Sto parlando con lui del tartufo, vieni qua e ti agiti. Stai serena. Non c'è bisogno di inalberarsi per queste stron**te. Vuol dire che allora ti tocca, perché sai che lo hai nascosto tu. Se stavi tranquilla non ti agitavi così". Quindi ha proseguito:

"La torta che ho nascosto, l'avevo fatta io e l'ho nascosta su consiglio di Manila che mi ha detto: ‘Nascondila o domani non la trovi più'. Quindi non rompere il caz**. Stai sempre ad aggredire le persone, urlando. Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura, ma noi non abbiamo paura".

Soleil Sorge ha tentato di replicare: "Non sto aggredendo nessuno. Se tu inizi a parlare a ruota…guardati. Ma ti rendi conto di come parli?", ma la sorella di Jessica l'ha interrotta: "Basta, ciao non mi interessa, parla da sola". Così, Soleil ha concluso piccata: "Così parli a tua sorella, alla tua famiglia, riprenditi perché sei una grandissima maleducata. Non ne posso più, hai stancato".