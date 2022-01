Katia Ricciarelli a Soleil al GF Vip: “Ho saputo della diffida di Pago per la frase contro Miriana” Katia Ricciarelli nella casa del GF Vip ha confessato a Soleil Sorge di aver ricevuto una diffida: l’azione legale ai suoi danni sarebbe partita da Pago, l’ex compagno di Miriana Trevisan.

Non scorre affatto buon sangue tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Nella Casa del GF Vip le due donne da settimane ormai sono protagoniste di duri scontri e la soprano più volte è finita al centro delle polemiche per le pesanti accuse che ha rivolto alla sua inquilina. Nelle ultime ore circola su Twitter un video nel quale l'ex moglie di Pippo Baudo confessa a Soleil Sorge di aver ricevuto una diffida. La Ricciarelli in diretta diverse settimane fa ha messo in discussione come madre la Trevisan per il flirt con Biagio D'Anelli: "E tu saresti una madre?" è la frase incriminata che ora potrebbe pagare a caro prezzo.

La confessione di Katia Ricciarelli

La concorrente del GF Vip ha raggiunto Soleil Sorge e le ha raccontato di aver ricevuto una diffida. Nel video che circola su Twitter si vede la soprano che, sottovoce, confessa alla sua inquilina di essere venuta a conoscenza di quanto sta accadendo fuori dalla Casa del GF Vip. "A casa mi hanno detto che è partita una diffida" sono le parole di Katia che aggiunge la frase incriminata. "Per aver detto ‘saresti una madre'. È una diffida, non è niente di che. È partita da casa, dal suo ex uomo" avrebbe aggiunto provando a coprire il microfono e lasciando intendere inoltre, secondo alcuni gesti, che adesso dovrà adottare un comportamento più gentile ed educato nei confronti dell'ex di Non è la Rai. "Sapevo tutto di questo" ha commentato l'italo americana.

La diffida sarebbe partita da Pago

L'ex compagno di Miriana Trevisan, Pago, aveva già annunciato su Instagram che si sarebbe mosso per vie legali contro le accuse che ha ricevuto la madre di suo figlio. Prima Giacomo Urtis l'aveva accusata di farsi comprare scarpe di lusso da un amico, poi i pesanti insulti di Katia Ricciarelli hanno fatto sbottare il cantante.

Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio.

A quanto pare potrebbe aver mantenuto la sua promessa diffidando la soprano, concorrente del GF Vip.