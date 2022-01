GF Vip, Nathaly contro Katia: “La viziamo, non è che puoi fare tutto perché sei anziana” Nathaly Caldonazzo spara a zero su Katia Ricciarelli dopo la lite avvenuta in casa durante la 31esima puntata.

Nella casa del GF Vip è scoppiato il caos con l'inizio dell'anno. La puntata del 3 gennaio ha fatto emergere grandi fratture soprattutto nel cast femminile, con due poli inconciliabili, uno formato da Katia, Manila e Soleil, l'altro da Lulù e Miriana, che nella stessa puntata ha subito pesanti offese da Katia Ricciarelli, redardguita in diretta da Nathaly Caldonazzo (e per questo da lei nominata). Nelle ore successive alla trentunesima puntata, Caldonazzo ha parlato proprio proprio di Ricciarelli, dopo essere stata informata da Soleil di essere stata nominata da lei: “È cattiva, fidati – ha detto Caldonazzo – È aggressiva. Troppo. Io mancanza di rispetto? Le ho fatto il messaggio, struccata… Io non posso difendere una madre sola?”.

L'attacco di Katia a Miriana Trevisan

Il riferimento è proprio alle parole dette a Miriana lunedì sera, messa in discussione come madre per il flirt con Biagio D'Anelli: "Io da madre ho preso le difese di Miriana – ha proseguito Caldonazzo – Non mi piaciuta anche la parola “carogne” e altre cose che ha detto. Non è che puoi dire di tutto perché sei grande…subito si inviperisce ma anche meno! Io sono una donna grande e tu mi tratti con rispetto”.

Nathaly Caldonazzo contro Ricciarelli: "L'abbiamo viziata troppo"

Secondo la showgirl, il problema all'interno della casa è quello di essersi mostrati sempre troppo indulgenti nei confronti di Katia Ricciarelli: “Da lei, uno si aspetta una donna superiore. Vola più in alto perchè de lo puoi permettere. Poi se sei stanca, basta. Vai a casa, sei comunque una vincitrice. Anzi, sei ancora più vincitrice perchè almeno eviti queste cattiverie“. Quindi Caldonazzo ha aggiunto: “Nessuno le ha fatto niente per ricevere queste parole. Non credo che voi vi meritiate il termine carogna, per aver fatto cosa? Niente […] Puoi avere 80, 90 anni. Non me ne frega niente. Se non mi rispetti, adios. Forse l’abbiamo viziata troppo”.

Gli insulti razzisti di Katia a Lulù

Come se non bastasse Katia Ricciarelli è al centro di un polveronedopo le offese rivolte a Lulù, alla quale ha detto nel corso di una lite di andare a studiare nel suo paese, scatenando la reazione furiosa di Selassié, che ha rivendicato il suo essere italiana.