Stash e Giulia Belmonte festeggiano il battesimo della seconda figlia Imagine: "Un giorno speciale" Stash e Giulia Belmonte hanno festeggiato il battesimo della seconda figlia Imagine Fiordispino, nata nell'agosto 2022. Il cantante dei The Kolors e la giornalista hanno condiviso sui social alcuni scatti e video della cerimonia e dei festeggiamenti: "Un giorno così speciale".

Stash e Giulia Belmonte hanno festeggiato il battesimo di Imagine, la loro seconda figlia, nata nell'agosto 2022. Il cantante dei The Kolors (all'anagrafe Antonio Fiordispino) e la giornalista hanno poi condiviso sui social alcuni scatti e video della cerimonia, celebrata negli ultimi giorni dell'anno.

Il battesimo di Imagine Fiordispino, figlia di Stash e Giulia Belmonte

La coppia ha concluso il 2023 con il battesimo della secondo figlia Imagine, nata un anno e mezzo dopo la piccola Grace. Anche per la nuova arrivata in famiglia, Stash e Giulia Belmonte hanno scelto una cerimonia tradizionale in Chiesa, sulle note del brano Imagine di John Lennon (il nome della piccola è proprio un omaggio alla canzone). Come si vede nel video condiviso su Instagram, il frontman dei The Kolors tiene in braccio la bimba mentre il parroco le versa l'acqua benedetta. Poi i festeggiamenti in Costiera Amalfitana, con le persone care e una torta a più piani dedicata alla bimba. "Il Battesimo di Imagine. Un giorno così speciale", ha scritto la giornalista tv nel condividere su Instagram alcuni scatti della giornata.

La famiglia di Stash e Giulia Belmonte: le figlie Grace e Imagine

Giulia Belmonte e Stash sono diventati genitori per la prima volta nel dicembre 2020, quando è nata la piccola Grace. "Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!", aveva scritto il cantante sui social nel dare la bella notizia. Una gravidanza, quella della giornalista tv, arrivata quasi di sorpresa per i fan del noto cantante, che all'epoca non sapevano nemmeno fosse fidanzato con la sua attuale compagna. A distanza di un anno è mezzo, poi, la coppia ha accolto in famiglia la seconda figlia Imagine, nata nell'agosto del 2022. Il nome della piccola è un omaggio all'omonimo brano di John Lennon, che è stato scelto anche ad accompagnare il battesimo.