Stash e Giulia Belmonte genitori bis, è nata la seconda figlia Imagine Fiordispino Antonio Stash Fiordispino annuncia la nascita della seconda figlia avuta con la showgirl di origini abruzzesi: “Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”.

A cura di Andrea Parrella

Grande gioia per Antonio Stash Fiordispino e la compagna Giulia Belmonte, genitori bis. Il cantante ha dato notizia nelle scorse ore della nascita di Imagine, la seconda figlia della coppia. Con un post pubblicato su Instagram, Fiordispino ha annunciato pubblicamente la gravidanza e svelato anche per la prima volta il nome della bambina: "Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…". La nascita della bambina arriva a circa due anni da quella della prima bambina di Fiordispino e Belmone, Grace.

Il nome della seconda figlia di Stash

Facile intuire l'influenza musicale nella scelta del nome della bambina, con l'omaggio alla celebre canzone di John Lennon che con ogni probabilità ha motivato la decisione dei due genitori. Il cantante lo ha annunciato a sorpresa, visto che in passato non aveva mai accennato alla questione del nome, limitandosi ad altri tipi di dettagli, ad esempio svelando il sesso della bambina diversi mesi fa: “Arriverà un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla. Sono felice!”.

La seconda gravidanza di Giulia Belmonte

Si tratta della seconda gravidanza per Giulia Belmonte, giovane showgirl e giornalista di 27 anni di origini abruzzesi. A dicembre dello scorso anno era diventata mamma per la prima volta della piccola Grace, battezzata a giugno del 2021 con una bellissima cerimonia a Ravello, in Costiera Amalfitana. Per l’occasione papà Stash le aveva dedicato dolci parole d’amore: “Non esiste uno guardo più sincero del tuo, un amore più sincero del tuo, sei immensa”. Giulia Belmonte aveva commentato raggiante e piena di amore: "Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro".