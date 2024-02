Reunion a distanza tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci a La Vita in Diretta: “C’è imbarazzo” Momento di imbarazzo a La Vita in Diretta: l’inviato a Sanremo Pierpaolo Pretelli si è collegato con lo studio, dove tra gli ospiti c’era Elisabetta Gregoraci. Tra loro, nel 2020, ci fu un flirt nella casa del GF Vip, prima che il concorrente si fidanzasse con Giulia Salemi. “Giulia si arrabbia”, i commenti dallo studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Momento di imbarazzo tv tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. I due non avevano contatti dai tempi Grande Fratello Vip, nel 2020, quando tra loro ci fu un flirt, prima che il concorrente conoscesse e si innamorasse della sua attuale fidanzata Giulia Salemi. Inviato de La Vita in Diretta a Sanremo, l'ex gieffino si è collegato con lo studio del programma di Alberto Matano, dove tra gli ospiti c'era proprio la showgirl e conduttrice.

L'incontro a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: "Giulia si arrabbia"

Per il Festival di Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli è inviato del programma La Vita in Diretta, pronto a commentare la kermesse e intervistare i cantanti durante la settimana. Nella puntata di lunedì 5 febbraio, si è collegato in studio con il conduttore Alberto Matano che, scherzando, gli ha detto: "Per un caso, tra i miei ospiti, c'è anche una persona che tu conosci, Elisabetta Gregoraci. Questa diciamo è una reunion a distanza". "Ciao Elisabetta, ciao a tutti", ha risposto sorridendo, ma con un leggero imbarazzo, Pretelli. Lo stesso ha fatto Gregoraci: "Ciao". In studio, le altre opinioniste hanno scherzato sul clima che si è creato tra i due. "Giulia (Salemi, ndr) si arrabbia", "C'è dell'imbarazzo nell'aria", sono stati i commenti.

Il flirt nel 2020 nella Casa del GF Vip

Ma perché si è creato un certo imbarazzo tra o due? Tutto risale al 2020, quando Gregoraci e Pretelli furono concorrenti del GF Vip e tra loro ci fu un flirt durato diversi mesi, fatto di promesse, complicità e baci scambiati in piscina, davanti agli altri inquilini e al pubblico. Pretelli, in particolare, vedeva il suo futuro fuori dalla Casa proprio con la showgirl calabrese, mentre lei sembrava essere più titubante. Poi, nella vita dell'ex Velino di Striscia la Notizia è arrivata Giulia Salemi, sua attuale fidanzata, anche lei concorrente nella stessa edizione del reality. All'apparenza un triangolo, che in realtà ben presto si è trasformato in una solida storia d'amore tra i Prelemi, come ancora oggi sono ancora conosciuti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. E, di Elisabetta Gregoraci, più nessuna traccia.