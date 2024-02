Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli conduttore delle serate in Piazza Colombo Pierpaolo Pretelli sarà tra i protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo in una doppia veste. Il pomeriggio sarà collegato con La Vita in diretta, come inviato, mentre da martedì 6 febbraio condurrà le cinque serate di festeggiamenti dal palco di Piazza Colombo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pierpaolo Pretelli sarà uno dei volti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, in una doppia veste. Oltre a partecipare come inviato de La Vita in Diretta, ma sarà affidata a lui anche la conduzione delle cinque serate in Piazza Colombo, durante le quali cinque grandi artisti si esibiranno per il pubblico che assisterà alle loro performance, ballando e cantando in contemporanea con la gara sanremese.

Le serate in Piazza Colombo

Sarà proprio Pretelli a condurre le cinque serate di festeggiamenti in Piazza Colombo, dove dal palco allestito si esibiranno Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e infine Tananai. Ogni sera, a partire da martedì 6, serata iniziale del Festival, fino al sabato, a partire dalle 21 Pierpaolo Pretelli e Agostino Penna accompagneranno gli artisti nelle loro performance e, ovviamente, non mancheranno momenti dedicati al più puro intrattenimento. D'altronde, lo stesso Pretelli, ha dimostrato di essere un abile performer e non è escluso che il pubblico di Piazza Colombo non possa essere deliziato dalle sue divertentissime imitazioni. Ogni sera, poi, Amadeus si collegherà con l'artista di turno, per mostrare al pubblico a casa cosa avviene attorno all'Ariston, perché nei giorni di Sanremo la musica è ovunque.

Pierpaolo Pretelli inviato de La Vita in diretta

Ma non sarà l'unica occasione in cui lo vedremo protagonista. Già presente nel programma pomeridiano di Rai1, Pierpaolo Pretelli sarà in collegamento con Alberto Matano dallo studio di Roma, durante l'appuntamento pomeridiano con La Vita in diretta, per raccontare al pubblico a casa l'atmosfera sanremese che invade le strade della città dei fiori, in festa per l'evento più atteso dell'anno. A partire da lunedì pomeriggio, alle ore 17:05, non mancheranno notizie da comunicare a chi, anche da lontano, desidera conoscere ogni dettaglio di quei giorni all'insegna dell'euforia e sarà compito di Pretelli raccontarli, incontrando i protagonisti, ascoltando pareri e impressioni di chi si riversa per le strade sanremesi in attesa di avvistare qualche personaggio noto, oltre alle orde di fan che non mancheranno.