Sanremo 2023, tutti gli ospiti che canteranno sul palco esterno in Piazza Colombo serata per serata Amadeus annuncia, inaugurando il profilo TikTok del Festival di Sanremo, chi sono gli ospiti che si esibiranno in Piazza Colombo durante le cinque serate della kermesse.

A cura di Ilaria Costabile

L'edizione di Sanremo 2023 è piena di sorprese e di integrazioni alla gara principale che si svolge, come di consueto, sul palco del Teatro Ariston, dove in una staffetta serrata tra ospiti e cantanti in gara, il pubblico potrà assistere ad un vero e proprio tributo alla musica italiana. Amadeus, ironizzando sul fatto di non essere particolarmente avvezzo ai social, in un video pubblicato su TikTok ha rivelato nuovi nomi di artisti che prenderanno parte al Festival, ovvero: Piero Pelù, la coppia Francesco Renga e Nek, Annalisa, Achille Lauro, infine La Rappresentante di Lista.

L'annuncio di Amadeus

Inaugurando il profilo ufficiale TikTok di Sanremo, Amadeus dà un annuncio in anteprima, rivelando chi sono gli ospiti che si esibiranno sul palcoscenico che verrà posizionato a Piazza Colombo, poco distante dal Teatro Ariston, dove si svolgerà la canonica gara canora. Ecco, quindi, chi sono gli artisti che, sera per sera, diletteranno il pubblico presente in piazza e con i quali non mancheranno collegamenti direttamente dal teatro:

La notizia che sto per darvi riguarda proprio Sanremo. Qual è? Sapete che ci sono tre palchi, quello principale e dell’ariston, quello sulla nave ma c’è un palco pazzesco a cento metri dall’Ariston che è il palco di Piazza Colombo. Dove si esibiscono tutta la sera dei cantanti e per cinque sere, volete sapere chi sono? Eccoli: Piero Pelù, Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La rappresentante di Lista

Le esibizioni degli artisti sulla Costa Smeralda

Come anticipato in altre occasioni, quindi, parallelamente alla gara ci saranno altre incursioni di artisti che parteciperanno, seppur in maniera collaterale al Festival. Sulla nave, ad esempio, ci sarà Salmo, tra i grandi ospiti di quest'anno. Oltre al noto rapper, ci saranno poi altri grandi nomi della musica contemporanea come Gué Pequeno, Takagi & Ketra, e anche Fedez che, a quanto pare, rientra nella line up di artisti che si esibiranno a bordo della Costa Smeralda, in collegamento con l'Ariston.