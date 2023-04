Natalia Paragoni in pronto soccorso, è al sesto mese di gravidanza: “Ci siamo spaventati” Natalia Paragoni, influencer compagna di Andrea Zelletta, racconta di essere finita in pronto soccorso nella serata dell’11 aprile. “Ci siamo spaventati”, ha svelato la donna al desto mese di gravidanza.

A cura di Stefania Rocco

Natalia Paragoni è al sesto mese di gravidanza e, a causa di un malessere, la scorsa notte è finita in pronto soccorso. Lo racconta lei stessa su Instagram, annunciando che non avrebbe preso parte a un evento beauty previsto per oggi al quale avrebbe dovuto partecipare per motivi di lavoro.

Il malore di Natalia Paragoni

“Mi hanno detto che devo stare a riposo totale”, ha raccontato Natalia Ion una Instagram story, “Ieri sera ci siamo spaventati un po’ tutti. Sono andata al pronto soccorso, dietro consiglio della mia ginecologa. Quando sono arrivata mi hanno fatto tutti gli accertamenti e hanno sentito che la pancia era molto dura e molto bassa”. Da qui la decisione di monitorarla per qualche ora per scongiurare il rischio di eventuali contrazioni che, al sesto mese, avrebbero potuto segnalare un pericolo. Per fortuna, si sarebbe trattato di un falso allarme:

Mi hanno fatto l’ecografia e la bambina stava bene, anche a livello di placenta. Solo che avevo queste fitte e sono rimasta lì un’oretta per fare una flebo. Mi hanno dato un antidolorifico per rilassare i muscoli e sono rimasta monitorata per verificare che non ci fossero contrazioni. Mi hanno detto di stare a riposo.

Natalia Paragoni aspetta una bambina da Andrea Zelletta

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice diventata una influencer grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, aspetta il suo primo figlio dal compagno Andrea Zelletta, conosciuto proprio durante la partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi. Si tratta della prima gravidanza della giovane influencer, vissuta comprensibilmente con leggera apprensione. Ma, come Natalia ha ribadito, tutto procede per il meglio. Ancora ignoto il nome che la coppia ha scelto di dare alla piccola in arrivo. È probabile che, come già accaduto per il gender reveal a Verissimo, i diretti interessati scelgo di dare enfasi all’evento della scelta del nome comunicandolo in grande stile attraverso i propri canali social.