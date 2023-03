Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano una femminuccia, il gender reveal a Verissimo Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, nella puntata del 4 marzo di Verissimo, hanno scoperto il sesso del bebè in arrivo: sarà una femminuccia. La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne quattro anni fa e da allora il loro amore è sempre più forte.

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono i primi ospiti della puntata del 4 marzo di Verissimo. La coppia, nata quattro anni fa all'intero di Uomini e Donne, ha da poco annunciato che presto accoglierà in famiglia il primo bebè. In diretta con Silvia Toffanin, hanno svelato se sarà un maschietto o una femminuccia.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il gender reveal a Verissimo

I futuri genitori hanno scelto lo studio di Verissimo per annunciare il sesso del loro primo bebè. Si sono alzati in piedi e, abbracciati davanti allo schermo, hanno visto comparire un cuore di colore rosa: sarà una femminuccia. Tanta l'emozione da parte di entrambi che, infatti, si sono subito commossi. Prima di sapere il sesso avevano svelato qualche possibile nome. Natalia ha detto: "Ginevra, Diana o Alisia", in caso di una femmina, mentre Andrea ha aggiunto: "Enea o Tommaso se fosse maschio". "Saremo tutte femmine in casa", ha scherzato poi l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

"Per il momento non pensiamo al matrimonio"

La storia d'amore tra Andrea e Natalia è iniziata quattro anni fa a Uomini e Donne, dove lui ha partecipato come tronista e lei come corteggiatrice. Un sentimento fin da subito molto forte che, nel corso degli anni, è cresciuto sempre di più fino alla decisione di creare una famiglia insieme, come ha raccontato l'ex tronista: "Siamo cresciuti tanto, siamo usciti dal programma che eravamo veramente giovani, ci siamo buttati a capofitto in questa storia. Io ero super innamorato di lei".

E il matrimonio? Ha chiesto Silvia Toffanin alla coppia, più felice e innamorata che mai. "É una cosa che piacerebbe sia a noi che alle nostre famgilia, ma per il momento non ci pensiamo", ha spiegato Zelletta. E anche la futura mamma è d'accordo: "Ora non è nei nostri programmi, in futuro sì".