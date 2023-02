Andrea Zenga: “Con mio padre va meglio, da Rosalinda sogno di avere una bambina” Andrea Zenga e Rosalinda a Cannavò sono ospiti a Verissimo. Sognano una famiglia, il matrimonio e l’arrivo di una bambina. “Sogno di avere una femminuccia”, spiega Andrea, mentre l’attrice, che ha alle spalle il turbolento passato nei panni di Adua Del Vesco, indossa già l’anello al dito.

A cura di Giulia Turco

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga raccontano il loro amore a Verissimo. La loro storia è iniziata due anni prima sotto ai riflettori del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Anzi, da quell’esperienza sono usciti insieme e hanno imparato a diventare uno la forza dell’altra. Sognano una famiglia in comune, il matrimonio e l'arrivo di una bambina. "Sogno di avere una femminuccia", spiega Andrea, mentre l’attrice, che ha alle spalle il turbolento passato nei panni di Adua Del Vesco, indossa già l’anello al dito.

Il buio di Rosalinda Cannavò è un lontano ricordo

Dopo l’esperienza in tv hanno iniziato subito a convivere. “Mi sono trasferita a casa sua, poi ne abbiamo presa una più grande insieme”, spiega Rosalinda. “Ci compensiamo, siamo molto diversi sotto certi aspetti, ma molto simili per altre cose. Ci facciamo bene a vicenda”. È insieme ad Andrea che l’attrice siciliana, oggi reduce dell’esperienza a Tale e Quale Show con Carlo Conti, è riuscita a chiudere le porte ad un passato doloroso. Dalle esperienze con la Ares Film e la morte di Teodosio Losito, fino all’anoressia contro la quale ha combattuto a lungo. “Stavo cercando di ricostruire me stessa”, ha spiegato a Verissimo. “Andrea non si è mai fatto condizionare da quella che ero stata, non mi sono mai sentita giudicata”, ammette. “Ha avuto un passato difficile”, aggiunge Zenga. “Ne è uscita con grande forza”.

Andrea Zenga sta recuperando il rapporto con il padre

È al GFVip che Andrea ha condotto il pubblico nel suo rapporto tormentato con il padre Walter Zenga, da anni distante da lui e dal fratello Niccolò. “Con papà? Ora va meglio”, racconta a Silvia Toffanin. “Ogni tanto andiamo anche allo stadio insieme. Abbiamo deciso di lavorare su quello che abbiamo in comune. Cerchiamo di costruire il futuro. Il GFVip è stato davvero un grande punto di partenza. Ci ha cambiato la vita”.