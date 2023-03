Alessia Cammarota e Aldo Palmieri annunciano il sesso del terzo figlio in arrivo Alessia Cammarota e Aldo Palmieri annunciano il sesso del loro terzo figlio: con un video i figli Niccolò e Leonardo svelano che “nella pancia della mamma c’è un maschietto”.

A cura di Gaia Martino

Alessia Cammarota incinta del terzo figlio con Aldo Palmieri ha annunciato il sesso del bebé che porta in grembo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che conobbe suo marito proprio grazie al dating show, dopo l'aborto nel 2021 è tornata a far "splendere il suo sole", così come scritto su Instagram, nel messaggio di annuncio della nuova gravidanza. Circa una settimana fa ha dato inizio al quinto mese: nelle ultime ore i suoi bambini, Niccolò e Leonardo, hanno svelato che presto arriverà un altro maschietto.

Alessia Cammarota incinta di un maschietto

"Sapete una cosa? Il bimbo nella pancia della mamma è maschietto": Niccolò e Leonardo, i figli di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, hanno annunciato l'arrivo di un fratellino. Mamma Alessia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è al quinto mese di gravidanza e aspetta il suo terzo figlio, "il nostro piccolo, grande, miracolino".

L'annuncio della gravidanza dopo l'aborto nel 2021

Con un post su Instagram Alessia Cammarota, sei giorni fa, ha annunciato di essere in dolce attesa. La notizia è stata accompagnata dal lungo racconto degli ultimi anni vissuti con la sofferenza di aver dovuto dire addio al terzo figlio, morto ancora prima di nascere. "Due anni fa il terzo bambino arrivò senza farsi attendere. C'era grande attesa, poi un giorno tutto crollò. Quel meraviglioso bambino era incompatibile con la vita e dopo settimane di consulti, visite, la risposta era sempre la stessa: "Ci dispiace". L'ex corteggiatrice fu indotta al parto e nella notte perse il suo bambino: "Seguirono mesi duri, lo stress aveva bloccato tutto" ha raccontato, credeva di non poter più avere figli. Poi è arrivato quel test positivo: "Ma a quella visita, vi voglio dire che ci arrivammo in tre. Papà, mamma e un fagiolino piccolo, piccolo, piccolo. Perché quel test, inaspettatamente, era positivo. Lì c'era il nostro piccolo, grande miracolino. Lo abbiamo difeso, lo abbiamo nascosto a tutti. Ma oggi voglio urlare "Benvenuto quinto mese".