Alessia Cammarota è incinta, l’annuncio in lacrime: “Il miracolo dopo la disperazione dell’aborto” Alessia Cammarota e Aldo Palmeri presto genitori per la terza volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è al quinto mese di gravidanza e su Instagram ha raccontato gli ultimi due anni, fatti di pianto e disperazione a seguito dell’aborto subito.

A cura di Daniela Seclì

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri aspettano il terzo figlio. A dare l'annuncio su Instagram con una foto del pancione, è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che conobbe il marito proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi. La lieta notizia è stata accompagnata dal racconto della sofferenza vissuta dopo l'aborto avvenuto nel 2021.

Alessia Cammarota è incinta del terzo figlio: è al quinto mese di gravidanza

Alessia Cammarota, su Instagram ha raccontato il dolore vissuto in questi ultimi due anni. Nel 2021, sembrava stesse per realizzarsi il sogno di allargare la famiglia, ma la coppia perse il terzo figlio: "Due anni fa, una mamma e un papà decisero di allargare la famiglia. Il loro terzo bambino arrivò senza farsi attendere. E in quella famiglia esplose un amore immenso. C'era grande attesa, quando un giorno, tutto crollò. Quel piccolo, meraviglioso bambino, non sarebbe mai nato perché incompatibile con la vita". Tra le lacrime, ha continuato nel suo racconto:

Seguirono settimane di consulti, visite mediche di ogni genere, ma la risposta era sempre la stessa: ‘Signori, ci dispiace'. Così, a quella mamma non rimase che prendere tutto il coraggio che aveva dentro e affrontare tutto. Cinque giorni per indurre un parto che proprio non voleva iniziare. Pianti, solitudine e tanta disperazione. Ma l'unica soluzione era quella là. Non poteva mica rischiare la sua vita, c'erano altri due pargoletti che l'aspettavano e che avevano tanto bisogno di lei. Tutto finì. Erano le due di notte.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri genitori, la notizia della gravidanza

Alessia Cammarota ha spiegato che l'ipotesi iniziale era che lei non potesse più avere figli e viveva questa eventualità come una sorta di immeritata punizione: "Seguirono mesi duri, quel forte stress aveva bloccato tutto. Quella mamma non voleva altri figli, il dolore era troppo grande. Ma "Non posso averne" era una frase tanto dura. Si sentiva punita, alla fine volevo solo un altro figlio. Perché tutto questo? Iniziarono le cure e furono mesi non facili, pieni di domande, ma passarono. Sospesa la cura, si pensava a un ritorno alla normalità. E invece no. Ancora niente ciclo. Solita prassi. Test di gravidanza, ovviamente negativo ma obbligatorio, e visita. Uscì fuori una bella cisti di 5 centimetri. E ora? Che si fa? Si aspetta. "Ci rivediamo tra due settimane, così rivalutiamo la situazione". Le due settimane passarono, ne passò anche una terza. "Dottoressa nessun cambiamento, nessuna macchia". "Alessia solita prassi, test e poi visita". E, così, è arrivata la bella notizia che, in lacrime, ha condiviso con i suoi tanti sostenitori: