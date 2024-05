video suggerito

Michela Persico e Daniele Rugani sposi, le foto del matrimonio: a portare le fedi il figlio Tommaso Michela Persico e Daniele Rugani si sono sposati: la giornalista sportiva e il difensore della Juventus sono convolati a nozze a Torino, in Piazza San Carlo, con una romantica cerimonia alla presenza di amici e parenti. A portare le fedi il loro primo figlio, il piccolo Tommaso, nato nel 2020. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Michela Persico e Daniele Rugani si sposo sposati. Dopo la romantica proposta di nozze durante il concerto di Calcutta, la giornalista sportiva e il difensore della Juventus sono convolati a nozze a Torino, in Piazza San Carlo, alla presenza di amici e parenti. I due sono una coppia dal 2016 e nel 2020 è nato il loro primo figlio, il piccolo Tommaso.

Le nozze di Michela Persico e Daniele Rugani

Dopo 6 anni di amore, Daniele Rugani e Michela Persico hanno deciso di convolare a nozze. Una romantica cerimonia che si è svolta nel cuore di Torino, nella chiesa di San Carlo Borromeo, alla presenza di amici e parenti. A portare le fedi alla coppia il piccolo Tommaso, il loro primo figlio, nato nel 2020. Ad accompagnare invece la sposa all'altare è stato il padre. Tra gli invitati alcuni compagni di squadra del calciatore bianconero, come Gatti, Miretti e Locatelli, ma anche l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Sui social alcuni scatti del loro grande giorno, come il primo bacio in chiesa e il momento dell'uscita, tra lancio del riso e tanta emozione. "Ed è si. Per Sempre", ha scritto la neo sposa su Instagram ad accompagnare le foto.

L'amore tra Michela Persico e Daniele Rugani

Daniele Rugani e Michela Persico sono una coppia da gennaio 2016. Il primo incontro avvenne per motivi sportivi, a un torneo di tennis, come raccontò la giornalista sportiva: "Io lavoravo a Telelombardia e stavo per firmare per Mediaset, lui giocava nell’Empoli e stava per firmare con la Juventus. Ho pensato solo ‘che ragazzo perbene’ perché era lì con suo papà. Il caso ci ha messo ancora lo zampino perché il primo servizio che mi hanno assegnato nella redazione sportiva di Mediaset era proprio sul passaggio di Daniele dall’Empoli alla Juventus”. E, dopo quel primo incontro, Persico lo cercò sui social e fece il primo passo: "Sono andata a vedere il suo profilo Facebook e ho scoperto che eravamo già amici. Gli ho scritto in privato. All’inizio mi sono detta: ‘No, un calciatore no'. Ma c’erano troppe coincidenze". La loro storia d'amore dura da 6 anni e a settembre 2020 sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Tommaso, che oggi ha 4 anni.