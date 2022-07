Manuel Bortuzzo e Lulù distanti al concerto di Ultimo, per le Selassié dramma al botteghino Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno cantato distanti la loro canzone d’amore, “La vita la prendo com’è”, colonna sonora della loro storia al GFVip. Entrambi hanno partecipato al concerto di Ultimo al Circo Massimo, ma sembrano non essersi incrociati nemmeno per sbaglio.

A cura di Giulia Turco

Il concerto di Ultimo ha incantato il Circo Massimo nella serata di domenica 17 luglio. Una platea di oltre 70mila persone giunte nella magica atmosfera della Capitale per la musica dell’artista romano. Tra questi non potevano mancare Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, entrambi fan sfegatati di Ultimo. Nella casa del GFVip le sue canzoni erano diventate la colonna sonora del loro amore, eppure al concerto non sembrano essersi incrociati nemmeno per sbaglio.

Cos'è successo alle Selassié al botteghino

Dalle Instagram Stories il nuotatore ha fatto capire di essere tra le primissime file del concerto, con un posto riservato dal quale potesse godersi in serenità lo spettacolo del suo cantante preferito. Ben più distanti invece le sorelle Selassié che secondo le indiscrezioni si sarebbero rese protagoniste di uno spiacevole episodio all’ingresso del concerto. Secondo Amedeo Venza le ragazze avrebbero discusso al botteghino perché non sembravano essere “in lista per gli omaggi”. L’opinionista ha raccontato che Lulù si sarebbe persino “messa quasi a piangere. Vi garantisco che gente lì vicina la vedeva sbraitare e tirarsi i capelli perché non gli davano gli accrediti”, ha raccontato sui social. Poco dopo Clarissa gli ha risposto per le rime dimostrando di aver ottenuto i pass.

Ultimo colonna sonora dell’amore di Manuel e Lulù

Nessun riferimento nelle storie all’amore che hanno vissuto né alla canzone che li aveva uniti, ‘La vita la prendo com’è’. Il brano del cantante romano era diventato il sottofondo di ogni loro momento d’amore avvenuto nel corso del reality. Manuel l’aveva suonata al pianoforte emozionando Lulù e da allora era diventata una dedica d’amore per la principessa etiope. Nonostante le promesse di futuro, ben presto il loro romantico sogno è finito e Bortuzzo ha deciso di chiudere definitivamente, con un comunicato stampa, il capitolo Selassiè.