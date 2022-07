Manuel Bortuzzo al concerto di Ultimo, ragazza disabile lo accusa: “Privilegiato, mi ha bloccato” Nuova polemica ha coinvolto Manuel Bortuzzo. Ad attaccarlo una ragazza disabile che lo ha accusato di avere potuto partecipare al concerto di Ultimo godendo di una serie di privilegi preclusi ai diversi altri giovani diversamente abili presenti.

Nuova polemica ha investito Manuel Bortuzzo, nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello. Domenica scorsa Manuel ha assistito al concerto tenuto da Ultimo al Circo Massimo. Bortuzzo era molto vicino al palco, in una posizione privilegiata rispetto alla folla. A notarlo, in particolare, è stata Chiara, admin della pagina Instagram VenetoAccessibility, attiva sul tema dell’accessibilità ai concerti. Ed è proprio la giovane che ha pubblicato su Instagram un post in cui accusa Manuel di averla bloccata.

“Manuel Bortuzzo mi ha bloccata”

Chiara ha sottolineato che nei concerti l’aerea dedicata ai disabili è generalmente posta molto lontano dal palco, anche per garantire che siano rispettate le norme di sicurezza. Si è chiesta quindi come abbia fatto Manuel ad assistere al concerto da una distanza tanto ravvicinata. La giovane ha sottolineato che il nuotatore, contattato per avere spiegazioni, l’avrebbe bloccata:

Che bravo Manuel Bortuzzo, beato te che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco. Vorrei sapere, il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità, concerti, perché allora tu sei lì tranquillo? Qualcuno era al Circo Massimo a vedere Ultimo? Ps. Grazie per avermi bloccato, bella figura di m***! Coda di paglia?

Il silenzio di Manuel Bortuzzo

Manuel, per il momento, non si è esposto a proposito della nuova polemica che lo ha investito. Un atteggiamento di distanza che il giovane ha acquisito da tempo, avendo dovuto far fronte a più di una querelle dalla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’ultima polemica ad averlo investito riguarda il suo rapporto con Lulù Selassiè e la decisione di lasciarla attraverso un comunicato stampa. Una versione dei fatti raccontata da Lulù ma confutata da Manuel secondo cui la scelta di tornare single sarebbe stata comunicata con largo anticipo alla diretta interessata a causa di una serie di difficoltà legate al loro rapporto.