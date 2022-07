Lulù Selassié inquadra il suo cellulare, sullo sfondo comparirebbe la foto con Manuel Bortuzzo Lulù Selassié con il cellulare tra le mani avrebbe mostrato lo schermo del suo cellulare: i fan più attenti su Twitter hanno notato che sullo sfondo avrebbe ancora una foto con Manuel Bortuzzo nonostante si siano lasciati 3 mesi fa.

A cura di Gaia Martino

Le sorelle Selassié negli ultimi due giorni hanno partecipato al torneo di tennis, VIP Master, che si svolge a Milano Marittima e che coinvolge personaggi noti del mondo dello spettacolo. Clarissa, Jessica e Lulù si sono divertite sul campo e hanno riabbracciato i loro ex inquilini della casa del Grande Fratello VIP come Giacomo Urtis e Giucas Casella. I fan più attenti delle principesse, oltre a commentare le loro gesta – a quanto pare la vincitrice della sesta edizione del reality avrebbe vinto stando a quanto si legge su una pagina fanclub – hanno fatto caso ad un piccolo dettaglio. In un video nel quale Lulù si riprende in primo piano si vedrebbe lo sfondo del suo cellulare: gli utenti hanno riconosciuto la fotografia, sembrerebbe essere una del passato nel quale bacia Manuel Bortuzzo.

Lo sfondo del cellulare di Lulù Selassié

Un video di Lulù Selassié è diventato molto chiacchierato su Twitter: alcune fan si sono accorte che l'ex concorrente del Grande Fratello VIP avrebbe ancora una foto con Manuel Bortuzzo come sfondo del cellulare. In un video condiviso su Instagram venerdì scorso la principessa avrebbe mostrato il suo cellulare con il blocco schermo: si vedrebbe una fotografia del passato nella quale si baciano.

Se in molti non avevano capito di quale foto si trattasse – essendo l'immagine sbiadita – un utente Twitter avrebbe spazzato via ogni dubbio pubblicando la foto sullo sfondo che renderebbe tutto più chiaro.

Pochi giorni fa Manuel e Lulù erano al concerto di Ultimo al Circo Massimo

Entrambi fan di Ultimo, hanno partecipato allo stesso concerto al Circo Massimo lo scorso 17 luglio, ma distanti. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo che hanno avuto una love story nata nella Casa del GF VIP conclusasi poco dopo il termine del programma non si sarebbero proprio incrociati essendo posizionati in due posti del tutto diversi. Durante la relazione si dedicarono il brano "La vita la prendo com'è" proprio di Ultimo, diventato sottofondo di ogni loro momento d'amore. Lui le suonò al pianoforte la canzone, prima che il suo sentimento finisse: ha deciso di chiudere definitivamente la storia con un comunicato stampa lo scorso aprile.