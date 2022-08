“Cecilia Cantarano e Manuel Bortuzzo stanno insieme”, la Tiktoker smentisce il gossip Cecilia Cantarano ha smentito il gossip che la vedeva vicino a Manuel Bortuzzo: nelle ultime ore circolava il rumor che i due avessero trascorso del tempo insieme nello stesso posto. “Non l’ho mai visto” ha chiarito la TIktoker.

A cura di Gaia Martino

Circolava voce nelle ultime ore che tra Manuel Bortuzzo e la Tik Toker Cecilia Cantarano fosse nato un flirt. A incastrarli due Instagram story che sembravano ritrarli nello stesso luogo, all'outlet di Castel Romano: i loro bicchieri di Starbucks condivisi sui social avevano acceso la curiosità dei fan dell'ex gieffino, in molti pensavano che i due si stessero frequentando. A smentire i rumors è stata la diretta interessata: la giovane famosa sul web ha fatto chiarezza rispondendo ad alcune domande poste dai fan.

Cecilia Cantarano smentisce il flirt con Manuel Bortuzzo

Cecilia Cantarano su Instagram ha deciso di rispondere alle domande di alcuni utenti, molte di queste ricadevano sul presunto flirt con Manuel Bortuzzo nato dopo che entrambi si erano mostrati sui social nello stesso luogo. "Non mi piace immischiarmi nei gossip però dopo avermelo chiesto 74 volte in manco un'ora preferisco chiarire che la notizia che gira non è vera, smentisco il gossip, ero a Castel Romano con la mia migliore amica, l'ho anche taggata, non ero con lui" ha scritto in una story, e poi ancora, accusata di giocare con il gossip per fare girare la notizia: "Eravamo io e la mia migliore amica, stavo con lei basta". Anche su Twitter la giovane ha fatto chiarezza, sostenendo di non conoscere Manuel Bortuzzo né di averlo mai visto, smentendo così del tutto il gossip.

Ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok?

Cosa disse Manuel Bortuzzo sulla sua vita privata

La rottura da Lulù Selassié, conosciuta nella Casa del Grande Fratello VIP e che non sembra aver ancora archiviato totalmente la storia d'amore, ha fatto finire Manuel Bortuzzo al centro dei media con notizie e interviste che cercavano di andare a fondo nella sua vita sentimentale. In molti pensavano stesse frequentando di nuovo la sua ex, altre volte sul web sono spuntate immagini di utenti che sembravano volessero alludere ad altri flirt. Ma ospite di Non Succederà Più lo scorso giugno il nuotatore rese pubblica la sua scelta, quella di non esporre più al gossip il suo privato: "Non mi interessa più essere esposto, non vedranno mai la mia futura donna da nessuna parte, per rispetto e per il suo bene. Con una futura donna ci sarà molta più privacy".