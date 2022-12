Luigi Mastroianni di Uomini e Donne è diventato papà per la prima volta: “Benvenuto Alessio” Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, è diventato papà per la prima volta. Oggi, 5 dicembre, è nato il figlio con la compagna Anna Scuderi. L’annuncio con un tenero video pubblicato su Instagram: “Benvenuto Alessio”.

A cura di Elisabetta Murina

Luigi Mastroianni è diventato papà per la prima volta. Oggi, 5 dicembre, l'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la nascita del primo figlio avuto con la compagna Anna Scuderi, a cui è legato da circa due anni. "Benvenuto Alessio", si legge nella descrizione che accompagna il tenero video su Instagram.

La notizia della nascita

Luigi Mastroianni e Anna Scuderi sono diventati genitori per la prima volta. É con un breve video su Instagram che la coppia ha voluto dare la bella notizia a tutti i follower che li seguono. "4.230 Kg di amore puro. Benvenuto Alessio", si legge nella didascalia che accompagna la breve clip, la quale mostra le prime immagini del piccolo e il momento in cui il padre, appena uscito dalla sala parto, lo stringe teneramente tra le braccia. Si tratta del primo figlio per l'ex tronista di Uomini e Donne, che circa due anni fa aveva annunciato la relazione con la mamma del piccolo, lontana dal mondo dello spettacolo.

L'amore tra Luigi Mastroianni e Anna Scuderi

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne nel 2019, dal quale era uscito con la corteggiatrice Irene Capuano, Luigi Mastroianni ha voltato pagina. Circa un anno dopo, il 29enne, originario di Caltagirone, aveva presentato sui social la nuova fidanzata Anna Scuderi, proprio in occasione della sua laurea. Una ragazza riservata, lontana dai riflettori, che è stata in grado di rubargli il cuore e riportare il sereno nella sua vita sentimentale. Poi l'annuncio della gravidanza, notizia che Luigi ha commentato come "la cosa più bella che mi potesse accadere". Qualche tempo dopo, sempre sui social, i genitori hanno svelato il sesso del bebè in arrivo in grande stile. Il loro primo figlio è un maschietto e oggi, 5 dicembre, ne hanno annunciato la nascita: "Benvenuto Alessio".