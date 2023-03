Ludovica Valli neo mamma in pausa dal lavoro: “Mi sento in colpa, ma non avrei neanche la testa” L’influencer si scusa per essersi assentata dai social. “Otto Edoardo ci sta mettendo a dura prova perché piange e non capiamo il motivo”, spiega. “Scusatemi se non sono super attiva con il mio lavoro, ma proprio non ce la faccio, finché Otto Edoardo sta così. Pian piano riprenderò tutto”.

A cura di Giulia Turco

Ludovica Valli racconta la sua vita da neo mamma, a poco più di un mese dalla nascita di Otto Edoardo, il secondogenito nato lo scorso 9 febbraio. Insieme a Gianmaria Di Gregorio aveva già avuto la piccola Anastasia, ma crescere un neonato è un'esperienza diversa ogni volta e sembra che il secondogenito stia mettendo i due genitori a dura prova. Parlando alle sue follower, Ludovica chiede comprensione per non essere riuscita a tornare subito a pieno ritmo con il suo lavoro.

Come sta il piccolo Otto Edoardo

L'influencer ha pubblicato una storie di stories su Instagram con le quali si scusa con le sue follower per essersi assentata dai social. "Succede che stiamo bene, ma Otto Edoardo ci sta mettendo a dura prova", spiega. "Non capiamo perché piange continuamente. A me piange il cuore perché significa che qualcosa non va. Abbiamo fatto la visita dalla pediatra che gli ha prescritto degli esami addominali per controllare che sia tutto a posto. Passerà", conclude. Come le suggeriscono alcune follower, sicuramente il malessere del bimbo ha a che fare con delle piccole coliche, ma nulla di grave, occorrerà aspettare che passi.

Ludovica Valli ha preso una piccola pausa dal lavoro

Nel frattempo Ludovica ha preferito prendersi una pausa dai social e dal suo lavoro in generale, per poter dedicare tutte le sue energie al piccolo e ai suoi primi mesi di vita. "Scusatemi se non sono super attiva per quanto riguarda il mio lavoro, ma proprio non ce la faccio, finché Otto Edoardo sta così. Pian piano riprenderò tutto", si giustifica. "Un po' mi sento in colpa, però non devo avere fretta. Vado sempre di corsa ed è un mio difetto. Ogni tanto bisogona anche fermarsi un attimo e rallentare", aggiunge, chiedendo alle sue follower tutta la comprensione necessaria per il periodo così delicato e importante della sua vita che sta vivendo.