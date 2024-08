video suggerito

Luca Bad e Gaia Vimercati, il vocalist svela i loro rapporti dopo Temptation Island 2024 Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Luca Bad ha svelato in che rapporti è ora con Gaia Vimercati. I due erano usciti insieme da Temptation Island, ma un mese dopo il programma avevano raccontato di aver preso strade separate.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Bad e Gaia Vimercati sono usciti insieme da Temptation Island. Un mese dopo il programma, però, hanno preso strade separate e la ragazza ha raccontato di sentire tutti i giorni il tentatore Jakub, a cui si era avvicinata nel villaggio. Rispondendo ad alcune domande su Instagram, l'ormai ex fidanzato ha raccontato in che rapporti sono e come sta dopo l'avventura nel programma.

In che rapporti sono ora Luca e Gaia di Temptation Island

Luca Bad, su Instagram, ha spiegato che ad oggi non è in buoni rapporti con Gaia: "Non siamo in buonissimi rapporti, non riusciamo ad avere una comunicazione sana e di questo un po' mi dispiace". Al momento, quindi, l'ormai ex coppia di Temptation Island non si sente e non si vede dopo il programma. Il ragazzo, di professione dj, ha spiegato che al momento sta meglio, ma ha attraversato un periodo di difficoltà, sia mentale che fisica:

Mi limito nel dirvi che adesso sto decisamente meglio. Ho passato un periodo molto difficile… sia mentalmente che fisicamente… e non me ne vergogno a dirlo… mi sono analizzato e interrogato tutti i giorni… è successo tutto così all'improvviso e dalle premesse e dagli obbiettivi preposti mi sarei aspettato tutto purché questo…

Bad non si aspettava che il rapporto con Gaia andasse a finire in questo modo: "Determinate cose non accadono per caso e ogni esperienza negativa o positiva che sia ti aiutare a capire davvero chi sei e vuoi essere".