Lenny Kravitz riceve la stella sulla Walk Of Fame, con lui la figlia Zoe e il fidanzato Channing Tatum

A cura di Elisabetta Murina

Lenny Kravitz ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame a Los Angeles. Un importante riconoscimento per il noto cantautore e attore, che alla cerimonia ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuto negli anni. Tra i presenti all'evento anche la figlia Zoe Kravitz, accompagnata dal fidanzato Channing Tatum, a breve anche futuro sposo.

Zoe Kravitz sostiene il padre Lenny accompagnata dal fidanzato

Seduta tra il pubblico, a sostenere Lenny Kravitz, anche la figlia Zoe. La ragazza ha tenuto un discorso davanti ai prsenti, congratulandosi con il padre per il traguardo raggiunto dopo anni di carriera nel mondo dello spettacolo e della musica. "Essere tua figlia è una delle avventure più incredibili della mia vita. Abbiamo visto molte cose. Ho visto molte cose. Ma soprattutto ho visto attraverso le tue magliette", ha detto con un pizzico di ironia. Poi ha aggiunto: "Per tutta la mia vita la gente mi ha sempre chiesto com'è avere un padre figo come il mio, e la risposta è che è stupendo! Congratulazioni, sei una star". Al fianco dell'attrice, come si vede in alcune immagini della cerimonia, il fidanzato Channing Tatum, presto anche futuro sposo. I due sono una coppia dal 2021, stanno lavorando insieme e l'attore ha voluto essere presente per lei anche in un giorno così speciale.

L'amore tra Channing Tatum e Zoe Kravitz

I due attori si sono conosciuti nel 2021, quando si trovarono a lavorare sullo stesso set: fu Kravitz a voler coinvolgere la star di Magic Mike nel progetto di cui era regista. "Quando Zoë mi ha chiamato, sono rimasto scioccato. Non la conoscevo. L'avevo vista nei film, ma non sapevo che volesse puntare ad un livello di creatività così alto", ha raccontato lui in un'intervista a Deadline. L'amore è nato quindi sul set e tra i due si è creata subito una forte intesa, come aveva rivelato lei a GQ: "Che si trattasse di prepararmi il tè, versarmi da bere o rimettere in sesto qualcuno o altro, lui era davvero il mio protettore ed è stato davvero meraviglioso e dolce". Stando a quanto riporta People, i due sarebbero ora ufficialmente fidanzati e pronti e a fare il grande passo di diventare ufficialmente marito e moglie: l'attrice è stata vista con l'anello di fidanzamento al dito.