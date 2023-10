Channing Tatum e Zoe Kravitz sono fidanzati, le nozze dopo due anni insieme Channing Tatum e Zoe Kravitz presto convoleranno a nozze. Questa è la notizia che una fonte avrebbe confermato alla testata americana People, dopo che l’attrice è stata vista con un anello piuttosto importante al dito.

A cura di Ilaria Costabile

Channing Tatum e Zoe Kravitz sarebbero ufficialmente fidanzati. A riportarlo è la testata People, secondo cui molte fonti vicine alla coppia avrebbero confermato che i due sarebbero pronti a convolare a nozze, dopo due anni di relazione. L'attrice avrebbe sfoggiato anche un bell'anello di fidanzamento durante una festa di Halloween tenutasi lo scorso 28 ottobre.

Le foto con l'anello di fidanzamento

La festa di Halloween organizzata da Kendall Jenner è stata foriera di interessanti novità per una delle coppie più riservate dello showbusiness hollywoodiano, alla quale Channing Tatum e Zoe Kravitz hanno partecipato indossando i panni dei protagonisti di Rosemary's Baby, dove l'attrice era vestita da Rosemary Woodhouse e il suo compagno da neonato. Ed è proprio in questo frangente che i più attenti hanno potuto notare all'anulare della mano sinistra di Zoe Kravitz un bellissimo anello, simbolo probabilmente del fidanzamento, ormai certo, tra i due. Secondo una fonte contattata da People i due sarebbero pronti per pronunciare il fatidico sì, anche se non è ancora chiaro quando dovrebbero convolare a nozze.

L'amore tra Channing Tatum e Zoe Kravitz

I due divi di Hollywood si sono fidanzati nel 2021, quando si sono trovati a lavorare insieme su insistenza dell'attrice che volle proprio la star di Magic Mike per lavorare ad un progetto di cui lei era regista. In un'intervista a Deadline, Tatum rivelò: "Quando Zoë mi ha chiamato per questo, sono rimasto scioccato. Non la conoscevo. L'avevo vista nei film, sapevo che produceva High Fidelity e l'avevo visto, ma non sapevo che volesse puntare ad un livello di creatività così alto". Anche lei, in un'intervista a GQ, poco dopo l'inizio della loro relazione, aveva parlato delle premure che lui aveva avuto sul set: "Che si trattasse di prepararmi il tè, versarmi da bere o rimettere in sesto qualcuno o altro, lui era davvero il mio protettore ed è stato davvero meraviglioso e dolce". A questo, poi, l'attrice aveva aggiunto alcuni commenti sulla loro affinità come coppia: