Lara Zorzetto rivela di aver avuto un aborto spontaneo: "Avrei voluto darvi una notizia diversa" Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island, ha raccontato sui social di aver avuto un aborto spontaneo: "Scusate l'assenza di questi giorni. Non è andata come volevamo".

A cura di Ilaria Costabile

Lara Zorzetto è una delle ex protagoniste di Temptation Island più amate e seguite sui social, dove ha creato una community molto affiatata. In questi giorni, però, alcune fan avevano notato la sua assenza, piuttosto prolungata e dopo diversi giorni di silenzio, ha rivelato sui social di aver avuto un aborto spontaneo.

Lara Zorzetto spiega il perché della sua assenza sui social

Un annuncio delicato che, infatti, l'influencer affida ad una foto pubblicata tra le storie di Instagram, in cui spiega i motivi che l'hanno portata ad allontanarsi per un po' dai social, ritagliandosi uno spazio tutto per sé, anche per metabolizzare l'accaduto. Zorzetto, quindi, scrive:

Amiche scusate un po' l'assenza di questi giorni, ma ero incinta. Ho avuto un aborto spontaneo. Quindi non è andata come volevamo. Pazienza, succedono queste cose e non è colpa di nessuno! Ma se ero assente era anche perché oltre all'influenza non stavo benissimo…e nulla avrei voluto darvi una notizia diversa, ma a sto giro va così. Si volta pagina!

Lara Zorzetto mamma di Leonardo e Anastasia

La notizia arriva anche per smentire voci sulla presunta crisi tra lei e il compagno, Mattia, che è al suo fianco dal 2019. I due, infatti, si sono conosciuti qualche tempo dopo la fine dell'edizione di Temptation Island alla quale Lara Zorzetto aveva partecipato. L'intesa fu così immediata che, in pochissimo tempo, hanno messo su famiglia e sono diventati genitori di due bellissimi bambini: Leonardo, che adesso ha 3 anni e Anastasia Priscilla che ne ha compiuto uno. L'arrivo dei due figli è stato per Lara motivo di immensa gioia, sebbene con il primo, ci siano state alcune complicanze subito dopo il parto, a seguito delle quali il piccolo è dovuto stare sotto osservazione per un po' e prima di vederlo fu costretta ad aspettare qualche giorno.