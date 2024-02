La nuova compagna di Jimmy Ghione è Maria Laura De Vitiis, ex di Paolo Brosio e de La pupa e il secchione Una serie di indiscrezione e una Instagram story svelano l’esistenza di una nuova coppia nel mondo dello spettacolo. Jimmy Ghione, inviato di Striscia la notizia, ha ritrovato l’amore accanto a Maria Laura De Vitiis, ex di Paolo Brosio e de La pupa e il secchione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jimmy Ghione ha ritrovato l’amore. Un’indiscrezione pubblicata dal sito Isa&Chia e una serie di Instagram stories dimostrano che il celebre inviato di Striscia la notizia sta frequentando la splendida Maria Laura De Vitiis, ex compagna di Paolo Brosio e volto de La pupa e il secchione.

La segnalazione sul legame tra Jimmy Ghione e Maria Laura De Vitiis

Il sito Isa&Chia ha pubblicato una segnalazione ricevuta da una fan a proposito del presunto legame in corso tra i due. “Maria Laura sta da mesi con Jimmy Ghione. Si è trasferita a Roma e spesso sta al circolo che lui frequenta tutti i giorni da anni”, si legge nella segnalazione. A rafforzare l’indiscrezione una Instagram story pubblicata dalla giovane qualche tempo fa che mostra lo screen di una chat salvata in rubrica come “Amore J”. La lettera J è l’iniziale del nome dell’inviato. “Sei la numero uno al mondo”, scrive la persona in questione a Maria Laura. E ancora: “Ti amo, punto e basta. Grazie di essere mia”. Frasi che De Vitiis commenta così: “Ho raccolto un diamante buttato da chi pensava fosse una pietra”.

La foto di Maria Laura De Vitiis a San Valentino

A rafforzare le indiscrezione a proposito del legame in corso tra i due è una story che la donna ha postato sul suo profilo Instagram nel giorno di San Valentino. Maria Laura posa accanto a un uomo con il volto coperto da una emoji. Sono i bracciali a svelare che si tratta di Ghione: quello azzurro e quello rosso sono gli stessi che l’inviato indossa in una serie di scatti postati sul suo profilo Instagram. A giudicare dal tono delle conversazioni tra i due rese pubbliche da De Vitiis, la relazione sarebbe già diventata importante. Maria Laura è un volto già noto al grande pubblico. Oltre a essere stata a lungo la compagna di Paolo Brosio, ha partecipato ai reality show targati Mediaset La pupa e il secchione e L’Isola dei famosi. Tra De Vitiis (25 anni) e Ghione (60 anni) si sono 35 anni di differenza.

Maria Laura con un uomo nel giorno di San Valentino. I bracciali sono gli stessi indossati da Jimmy Ghione