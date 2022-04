L’Isola dei Famosi 2022 allarga il cast, in arrivo tre nuove concorrenti L’Isola dei Famosi 2022 allunga la sua durata e così allarga anche il cast: TvBlog rivela che Ilary Blasi presto darà il benvenuto a tre nuove naufraghe, ecco chi sono.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Isola dei Famosi 2022 è pronto a dare il benvenuto a nuovi naufraghi dopo la notizia del proseguimento sino a giugno, anziché maggio. I buoni ascolti hanno permesso ad Ilary Blasi di allungare la messa in onda del reality e così ora, stando a quanto rivela Tv Blog, sarebbe pronta a dare il benvenuto in Honduras a tre nuove concorrenti. Tra queste anche una vecchia conoscenza del reality ai tempi di Alessia Marcuzzi alla conduzione: si tratta di Mercedesz Henger.

I nuovi naufraghi in arrivo all'Isola dei Famosi

TvBlog rivela che con l'allungamento del programma sarà necessario per Ilary Blasi far volare in Honduras nuovi volti. I nomi che spiccano e che potrebbero entrare a far parte del reality sono quelli di tre donne già note al piccolo schermo. La prima sarebbe Fabrizia Santarelli, la "bona sorte" di Avanti un Altro, il programma di Paolo Bonolis, che nel 2011 ha partecipato a Miss Italia. Potrebbe ritornare all'Isola anche la figlia di Eva Henger, Mercedesz Henger, che ha già preso parte al programma nel 2016: in molti ricorderanno che si rese protagonista di un momento di panico quando, durante la prova di apnea, stava rischiando di svenire. Anche Maria Laura De Vitis potrebbe raggiungere l'Honduras prossimamente, secondo quanto si legge. La Pupa dell'edizione in corso de La Pupa e il Secchione Show ed ex compagna di Paolo Brosio sarebbe una delle tre papabili nuove naufraghe.

Quando finisce l'Isola dei Famosi 2022

Come accaduto con il Grande Fratello VIP, anche L'Isola dei Famosi durerà più a lungo del previsto. Il reality condotto da Ilary Blasi sta incassando ottimi ascolti e l'emittente ha deciso di allungare la durata del format che non si chiuderà a maggio, bensì a giugno. Lo show stando a quanto rivelato da Tv Blog ha deciso di aggiungere altre cinque puntate ma andrà in onda solo un giorno a settimana, il lunedì. La finale, si legge, sarebbe in programma per il 27 giugno 2022.