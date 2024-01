Pieraccioni alla prima del film con l’ex Laura Torrisi e la compagna, ma le ospita “in sale diverse” Leonardo Pieraccioni ha presentato il suo nuovo film ‘Pare parecchio Parigi’ e per l’occasione ha deciso di riunire le ‘donne della sua vita’: al cinema c’erano infatti anche l’ex Laura Torrisi con la figlia Martina e l’attuale compagna, Teresa. Il regista ha preferito però ospitarle in “sale diverse, per non mescolare le carte”, racconta Chi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonardo Pieraccioni ha presentato il suo nuovo film, "Pare parecchio Parigi", lo scorso 17 gennaio a Firenze al cinema Space e all'evento hanno partecipato le ‘donne della sua vita', l'ex Laura Torrisi, la figlia Martina (nata dalla loro relazione) e l'attuale compagna, Teresa Magni. Il settimanale Chi ha raccontato il corso della serata rivelando che l'attore, per l'occasione, ‘ha preferito non mescolare troppo le carte‘. Ha scelto di ospitare l'ex con la figlia in una sala, e in un'altra l'attuale fidanzata, essendo il film proiettato in cinque stanze diverse.

La presentazione del film con Laura Torrisi, la figlia e Teresa Magni

Il settimanale Chi ha partecipato alla presentazione del nuovo film di Leonardo Pieraccioni e nel nuovo numero racconta l'evento documentandolo con immagini e dettagli. Il regista e attore toscano aveva il compito di intrattenere e presentare la pellicola al pubblico, poi proiettata in cinque sale diverse del cinema. Ha così deciso di dividere la sua ex, Laura Torrisi, e la figlia Martina dall'attuale compagna, Teresa Magni, per "non mescolare troppo le carte". Con Pieraccioni erano presenti sul palco il suo caro amico Carlo Conti e Chiara Francini, che recita nel film, e "forse era meglio non (pre)occuparsi anche di altro)", scrive la rivista. "C'è anche la mi figliola in sala" ha dichiarato l'attore durante la presentazione, e la ragazzina avrebbe così risposto: "Sì, sono qui".

Foto di Chi

Al momento della proiezione, il regista avrebbe lasciato la sala per farsi un giro "solo soletto", poi è rientrato per prendere la sua Teresa con la quale ha abbandonato il cinema, "mano nella mano". Con la compagna c'erano anche il padre, la madre, la sorella e la figlia di lei, nata da una precedente relazione.

Leggi anche Tra Belén e Spinalbese rapporti tesi già prima del GF, ma Antonino non ha mai denunciato la ex

La dedica di Teresa Magni dopo la presentazione del film

Teresa Magni con un post su Instagram si è complimentata con il suo compagno, con il quale fa coppia dal 2018, per il nuovo progetto. Con un video registrato al termine della proiezione del film, si è detta orgogliosa di lui: "Orgogliosa di te, ti meriti tutto. Sempre al tuo fianco". Il regista ha risposto con tre emoticon a forma di cuore.