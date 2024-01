Chi è Błażej Augustyn: calciatore polacco, ex compagno di Monia La Ferrera e padre delle sue figlie Błażej Augustyn è l’ex compagno di Monia La Ferrera, nonché padre delle sue figlie Nicole e Sophie. I due sono stati insieme 12 anni, ma la gieffina ha deciso di lasciarlo a seguito dei diversi tradimenti scoperti, trasferendosi dalla Polonia, dove vivevano, dai genitori in Sicilia, la sua terra natia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Błażej Augustyn è il calciatore polacco ex compagno di Monia La Ferrera, attualmente reinventatosi come lottatore. L'ex difensore è il padre delle sue bambine, Nicole e Sophie, ma la loro storia d'amore è stata particolarmente travagliata, come ha raccontato la gieffina durante la sua permanenza al Grande Fratello, parlando con Massimiliano Varrese, con il quale in passato ha avuto una liaison. L'hostess siciliana e il giocatore, infatti, si sono lasciati a seguito dei numerosi tradimenti da lei subiti.

Błażej Augustyn e la carriera da calciatore in Italia

Classe 1988, Błażej Augustyn ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio da ragazzino, a soli 15 anni, quando è entrato a far parte delle giovanili della Śląsk Breslavia, sebbene il primo vero incarico risale al 2006, quando entra a far parte del Bolton, per poi passare al Legia Varsavia. Da quel momento, passa da una squadra all'altra, arrivando anche in Italia, prima al Rimini, dove giocando subisce la rottura del legamento crociato e poi viene preso dal Catania, dove resta quattro anni, giocando anche in Seria A. È il 2011 quando passa al Vicenza, per poi tornare un altro anno nuovamente al Catania, ovvero dal 2012 al 2013. È probabilmente questo il periodo in cui il calciatore incontra Monia La Ferrera. I due si innamorano e dopo poco diventano genitori di Nicole, 11 anni e poi di Sophie che ad aprile 2024 compirà 5 anni. Nel frattempo, Blazej decide di ritornare nel suo paese natio, dove riprende a giocare per altre squadre, passando per la Scozia, torna poi brevemente in Italia, all'Ascoli, e infine si stabilisce in Polonia. Da qualche anno, pur continuando a militare nel WKS Wierzbice, inizia anche la sua carriera da lottatore.

Perché Monia La Ferrera ha lasciato Błażej Augustyn

Come ha raccontato Monia La Ferrera nella puntata del reality show di Canale 5, la loro relazione è stata "piuttosto burrascosa" sono stati dodici anni insieme, ma quando lei ha scoperto dei vari tradimenti subiti, ha deciso di chiudere, lasciare la Polonia e riprendere la sua vita in Sicilia, insieme alle sue figlie. "Ero sempre da sola, era presente come padre, ma non come compagno. Ho sempre pensato prima agli altri e poi a me" dice Monia, parlando del momento in cui ha capito di dover prendere una decisione.

"Sono rimasta per le mie bambine, ma poi sono arrivata a un punto e ho detto basta. La botta di coraggio è arrivata quando mi sono detta: ma le mie figlie devono vedere questo? Cosa gli sto insegnando?". La scelta di prendere strade diverse dal suo compagno, però, non è stata presa di buon grado dai genitori che non capivano il perché avesse deciso di distruggere la sua famiglia: "Non riuscivano a vedere oltre, tutti quanti vedevano dall'esterno come un quadro, come se tutto fosse perfetto, perché io gli mostravo questo, non gli mostravo fragilità".