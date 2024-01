Bacio tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, in diretta al GF l’audio che li smaschera Bacio nella casa del Grande Fratello tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Alfonso Signorini manda in onda l’audio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera stanno vivendo un rapporto decisamente intenso, tra avvicinamenti e qualche battibecco. In questi giorni, i due – convinti di non essere né visti, né sentiti – si sono scambiati un bacio tra le tende del confessionale. Alfonso Signorini li ha "smascherati" in diretta, nel corso della puntata trasmessa lunedì 8 gennaio.

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, l'audio che svela il bacio tra i due

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera erano in confessionale, quando si sono scambiato prima un bacio sulle labbra a favor di telecamera, poi – nascosti dietro la tenda del confessionale – un lungo bacio appassionato. Alfonso Signorini ha trasmesso l'inequivocabile audio. In diretta, l'attore ha commentato: "Mi vergogno tantissimo". Entrambi sono sembrati in imbarazzo, mentre si coprivano il volto con le mani. Il conduttore ha spiegato che tante ex coppie del Grande Fratello si sono scambiate effusioni nello stesso posto.

Grande Fratello, Monia svela cosa prova per Massimiliano

Alfonso Signorini, poi, si è collegato solo con Monia La Ferrera e le ha chiesto di dire cosa prova per Massimiliano Varrese. La concorrente ha ammesso che il suo ex fidanzato non le è affatto indifferente:

Io esco da una relazione, ho un bagaglio un po' pesante, mi porto delle colpe, degli sbagli, delle ferite aperte che non c'entrano niente con Massimiliano, ma che devono ancora guarire. A volte mi lascio andare perché ho tanta voglia di lasciarmi andare, però poi ritorno in me e mi dico che non posso più permettermi di sbagliare. Cosa sento dentro? Io lo sento dentro di me, lo sa anche lui, abbiamo una complicità che non ho mai avuto con nessun altro. Quello che abbiamo noi due è qualcosa di stupendo.

Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se l'amore tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sia destinato a rifiorire.