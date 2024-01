Bacio in confessionale tra Massimiliano e Monia al GF: “Fino a lunedì, non lo saprà nessuno” Massimiliano Varreste e Monia La Ferrera si sarebbero scambiati un bacio nel confessionale della Casa del Grande Fratello. “Fino a lunedì non lo saprà nessuno”, commentano tra loro nella notte, forse inconsapevoli di essere ripresi dalle telecamere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si sono scambiati un bacio all’interno del confessionale della Casa del Grande Fratello. A rivelarlo sono stati i due gieffini nel corso di una conversaixzone catturata dalle telecamere notturne del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Due cretini di 15 anni”, è stato il commento imbarazzato di Monia, cui ha fatto eco Massimiliano: “In confessionale poi? Come ti è venuto in mente? Ti sei sentita libera?”. “Perché non c’era nessuno”, ha spiegato la donna, “Mi è venuto tutto naturale. Mi sembrava la guancia. E adesso? Non lo so. Non mi passava proprio nel cervello. Io mi sono girata, non pensavo…E allora? Come se non ci fossimo mai baciati. Però te lo sei preso? Fino a lunedì non lo saprà nessuno”.

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera erano già stati insieme

L’avvicinamento tra Monia e Massimiliano nella Casa è stato graduale ma i due condividono già un passato comune. Erano stati fidanzati circa 20 anni fa, all’epoca in cui la donna aveva vent’anni e Varrese trenta. “Ci siamo lasciati benissimo. Lei aveva vent'anni. Io trenta e passa. Stavamo benissimo. Solo che io stavo proprio in quel tunnel dopo l'omicidio di mio zio. Poi non c'è mai stato modo di parlare, perché poi ha avuto una storia importante, le figlie. Io l'ho seguita da lontano, sapevo che stava in Polonia. Se la trovo cambiata? La trovo maturata. Fisicamente è sempre uguale. Se prendi una fotografia dell'epoca è uguale”, aveva raccontato Massimiliano.

Perché tra Monia e Varrese era finita

Monia La Ferrera aveva avvisato Varrese di essere sparito dopo averlo ritrovato nella Casa: “Tu non è che mi hai dato spiegazioni. Sei proprio scomparso. Mi hai detto che volevi stare da solo? Sì, hai staccato il telefono e ciao. Non mi hai mai salutata. Io poi sono andata a prendere la valigia da Paola. Tu neanche c'eri”. L’attore aveva spiegato che il periodo che aveva determinato la fine della loro storia era coinciso con la morte dello zio, un evento che lo aveva spinto a ritirarsi in solitudine: “Quel periodo l’ho proprio rimosso”.