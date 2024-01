Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera vicini al GF, lui: “Mi dà una serenità mai provata prima” Nella casa del Grande Fratello potrebbe esserci un riavvicinamento in corso tra Massimiliano Varrese e la ex Monia La Ferrera. “Mi dà quel senso di protezione e sicurezza che non ho mai provato con nessuna”, ha confessato l’attore a Greta. “Sono un pò emozionata, mi fa piacere se si avvicina”, ha invece detto lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella casa del Grande Fratello potrebbe esserci un riavvicinamento in corso tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Stando a quanto entrambi hanno raccontato ad alcune coinquiline, non sarebbe escluso un ritorno di fiamma: l'attore ha ammesso di sentirsi sicuro e protetto al suo fianco, mentre la concorrente ha confessato di essere un pò emozionata quando è vicina all' ex compagno.

I sentimenti di Varrese per la ex Monia La Ferrera

Chiacchierando con Greta Rossetti, Varrese si è lasciato andare ad alcune confessioni sulla ex Monia, spiegando di vederla cambiata e di sentirsi protetto al suo fianco. Per questo motivo, non intende sottrarsi se dovesse esserci un ritorno di fiamma, nonostante la paura: "Mi sto vivendo la cosa con naturalezza, quello che arriva accolgo. Se penso in modo razionale, mi mette paura. Secondo me non bisogna neanche fasciarsi troppo la testa". Poi ha aggiunto: "Quando è entrata non mi sono mai posto il pensiero di qualcosa che andasse oltre, mi dà quel senso di protezione e sicurezza che non ho mai provato con nessuna altra persona. Mi tiene con i piedi per terra, la sua presenza qua dentro mi sta dando serenità".

Cosa pensa Monia La Ferrera di Varrese

"Vedo che il tuo sguardo è cambiato, questo non lo puoi negare", ha detto Greta a Monia. La concorrente è confusa riguardo ai sentimenti che prova nei confronti di Varrese, anche se si sta rendendo conto che l'ex compagno non le è indifferente: "Non sento le farfalle, però… Come te lo spiego? Sono un pò emozionata, mi fa piacere se si avvicina. Se entra in camera lo guardo o la mattina appena mi sveglio vedo se è nel letto". Greta è convinta che entrambi vogliano fare un passo uno verso l'altra, ma nessuno dei due abbia il coraggio di fare la prima mossa. "Prima era diffidente, ora ti stai lasciando andare", ha aggiunto Perla Vatiero, in giardino insieme alle altre ragazze. Che sia davvero ritorno di fiamma?