La mamma di Giulia Salemi smentisce le voci di rottura dei Prelemi, le foto della coppia insieme Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha condiviso su Instagram due scatti che sembrano a tutti gli effetti smentire le voci di rottura tra la figlia e il compagno Pierpaolo Pretelli: prima una foto dei Prelemi insieme e poi una sua foto con il ragazzo e il cane.

Fariba Tehrani smentisce la rottura tra la figlia Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Un'indiscrezione lanciata dal sito Dillinger News, gestito da Fabrizio Corona, il quale aveva fatto sapere che tra i due l'amore non sarebbe mai esistito. Se il padre dell'influencer, Mario Salemi, aveva rivolto degli insulti a un destinatario non precisato, la mamma ha pubblicato alcune storie via Instagram che sembrano chiaro.

Le foto pubblicate dalla mamma di Giulia Salemi

Tra le sue storie Instagram, Fariba Tehrani ha pubblicato due scatti che sembrano smentire a tutti gli effetti la rottura dei Prelemi. Il primo ritrae Giulia Salemi sorridente e abbracciata a Pierpaolo Pretelli, mentre il secondo mostra la madre dell'influencer con il compagno della figlia e il loro cane, seduti sul divano di casa. Due immagini che trasmettono serenità e amore, tutto al contrario di quanto sta circolando negli ultimi tempi sul loro conto. Finora, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito le voci di rottura, anche se queste foto appaiono come il segnale che nella coppia tutto procede nel migliore dei modi.

Il gossip di Fabrizio Corona e l'avvistamento insieme al cinema

A lanciare l'indiscrezione sulla fine dell'amore tra i Prelemi era stato Fabrizio Corona, a cui fa capo il sito Dillinger New. Sul profilo Instagram del portale si legge:

Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alleluia! Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente

Secondo l'ex re dei paparazzi, quindi, l'amore tra i due non sarebbe mai esistito e Pretelli dovrebbero lasciare la casa in cui vivono entro la prossima settimana. Poche ore prima della notizia, però, nella serata del 5 novembre, gli ex concorrenti del GF Vip erano stati fotografati insieme in un cinema di Milano. A condividere lo scatto era stata l'influencer Deianira Marzano.