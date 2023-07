Kevin Costner contro la moglie che vuole un divorzio milionario: “Ha un’idea distorta dei miei guadagni” Tensioni alle stelle tra i due con l’attore che dichiara di vivere dei soli introiti della serie Yellowstone: “Mia moglie ha una visione distorta dei miei guadagni”.

È guerra aperta tra Kevin Costner e sua moglie Christine Baumgartner. Mentre l'attore è impegnato con la promozione e la registrazione della sua attività principale al momento, la serie tv Yellowstone, il mondo del gossip di Hollywood si sollazza tra i botta e risposta dei due ex. Tensioni alle stelle tra i due, con la Baumgartner che, dopo essersi rifiutata di lasciare l'unica casa di proprietà al momento dell'attore – del valore di 145 milioni di dollari – avrebbe anche preteso un assegno di mantenimento del valore di 248mila dollari al mese. Una somma che va ad aggiungersi al milione e 200 mila dollari che l'attore ha già versato nelle casse della ex moglie.

Kevin Costner: "Le servono per la chirurgia estetica"

Page Six è riuscito ad ottenere una serie di documenti giudiziari nei quali Kevin Costner ravvisa al giudice che la moglie stia "sprecando" quei soldi per se stessa. Per Kevin Costner, infatti, le richieste finanziarie di Christine Baumgartner oltre a essere eccessive, non sarebbero destinate al benessere dei loro figli, Cayden (2007), Hayes (2009) e Grace Avery (2010), ma a interventi di chirurgia estetica. L'attore ha affermato che la sua ex moglie ha una visione distorta dei suoi guadagni: "Al momento vivo solo di Yellowstone". Per questa ragione, l'attore sostiene di non essere abilitato a pagare le somme che sono state richieste dalla ex moglie, senza prima liquidare dei beni.

Un altro divorzio vip

Quello tra Kevin Costner e Christine Baumgartner è l'ennesimo divorzio dei vip che catalizza tutte le attenzioni di tutti i media internazionali. Senza stare a scomodare quello che accade nella nostrana penisola – da Paolo Bonolis/Sonia Bruganelli a Ilary Blasi/Francesco Totti – questo caso somiglia, per la popolarità che sta guadagnando, a quello tra Amber Heard e Johnny Depp, sebben in quel caso fossero state ben altre le accuse. In questo caso, per fortuna di entrambi, Christine Baumgartner e Kevin Costner giocano solo sul terreno del patrimonio e non su quello delle violenze personali.