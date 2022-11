Johnny Depp e l’avvocata Joelle Rich si sarebbero già lasciati Johnny Depp e l’avvocata Joelle Rich, che lo aveva difeso nel processo contro The Sun, avrebbe già messo fine alla loro storia d’amore, secondo quanto dichiarato da People.

A cura di Ilaria Costabile

Stando a quanto riportato dalla rivista People, Johnny Depp e Joelle Rich, l'avvocata britannica che lo aveva difeso nel processo contro The Sun, avrebbero già concluso la loro storia d'amore. I due, secondo alcune indiscrezioni si stavano frequentando già da qualche mese, ma a quanto pare la relazione ha subito una battuta d'arresto, nonostante alcune fonti avessero diffuso la notizia secondo cui il divo fosse davvero appagato da questo nuovo stato sentimentale. Qualcosa, però, non deve aver funzionato.

Joelle Rich avvocata nel processo contro The Sun

La loro storia d'amore secondo i tabloid americani, sarebbe sbocciata diverso tempo dopo il loro primo incontro, verificatosi i occasione del processo Depp contro The Sun, a seguito delle accuse di diffamazione che il divo ha mosso nei confronti della testata britannica, che lo aveva soprannominato "picchiatore di mogli" a seguito delle dichiarazioni emerse dalla famosa lettera scritta da Amber Heard sul Washington Post nel 2018. Depp, durante quel processo, aveva deciso di farsi seguire da uno dei migliori studi legali inglesi, ovvero Schillings, di cui faceva parte anche Joell Rich. Nonostante la causa non andò a buon fine, con la vittoria della testata contro l'attore, pare che tra Depp e l'avvocata fosse già scattato un certo feeling.

L'inizio della liason

I primi incontri sarebbero avvenuti in albergo e i due avrebbero fatto in modo di non destare troppo scalpore, vedendosi quando possibile, ma lontano da occhi indiscreti. Rich, 37 anni, ha alle spalle un matrimonio in procinto di chiudersi definitivamente con un divorzio, ma che le ha regalato due figli. Per il noto studio legale inglese, si occupa di tutelare la privacy di famiglie e personaggi noti, avendo competenza in "materia di diffamazione, privacy e contenzioso sul copyright". Sembrerebbe, però, che la la storia tra i due sia già finita, almeno stando a quanto dichiarato da People, ma al momento, come d'altronde anche per i rumors sulla loro liaison, nessuno dei due ha rilasciato commenti.